https://ria.ru/20240909/zakupki-1971575189.html
В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом
В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом - РИА Новости, 09.09.2024
В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом
Страны ЕС в период с середины 2022 по середину 2023 года совершили порядка 78% закупок в области обороны в третьих странах, в основном в США, говорится в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:26
2024-09-09T12:26
2024-09-09T12:36
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Страны ЕС в период с середины 2022 по середину 2023 года совершили порядка 78% закупок в области обороны в третьих странах, в основном в США, говорится в опубликованном докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Мы не поддерживаем конкурентные европейские оборонные компании. В период с середины 2022 года по середину 2023 года 78% от общих расходов на оборонные закупки приходились на поставщиков из стран, не входящих в ЕС, из которых 63% - на США", - указывается в документе.
https://ria.ru/20240909/evropa-1971575093.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
европа, сша, евросоюз, в мире
Европа, США, Евросоюз, В мире
В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом
ЕС в 2022-2023 годах сделал 78 процентов оборонных закупок за рубежом