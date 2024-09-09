https://ria.ru/20240909/zakupki-1971575189.html

В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом

В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом - РИА Новости, 09.09.2024

В Европе рассказали об оборонных закупках за рубежом

Страны ЕС в период с середины 2022 по середину 2023 года совершили порядка 78% закупок в области обороны в третьих странах, в основном в США, говорится в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:26

2024-09-09T12:26

2024-09-09T12:36

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Страны ЕС в период с середины 2022 по середину 2023 года совершили порядка 78% закупок в области обороны в третьих странах, в основном в США, говорится в опубликованном докладе, посвященном конкурентоспособности ЕС, который подготовил для Еврокомиссии бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги."Мы не поддерживаем конкурентные европейские оборонные компании. В период с середины 2022 года по середину 2023 года 78% от общих расходов на оборонные закупки приходились на поставщиков из стран, не входящих в ЕС, из которых 63% - на США", - указывается в документе.

https://ria.ru/20240909/evropa-1971575093.html

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Варвара Скокшина

европа, сша, евросоюз, в мире