https://ria.ru/20240909/zakonoproekt-1971498020.html

В Госдуму внесут законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе

В Госдуму внесут законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе - РИА Новости, 09.09.2024

В Госдуму внесут законопроект о популяризации ЗОЖ в социальной рекламе

Группа депутатов от фракции "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается установить требования к направлениям социальной рекламы, в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:15

2024-09-09T01:15

2024-09-09T01:15

россия

амир хамитов

госдума рф

владимир путин

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958708025_314:0:3955:2048_1920x0_80_0_0_1ff4d6e5374fd25e363084d64094aff4.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Группа депутатов от фракции "Новые люди" внесет в Госдуму законопроект, которым предлагается установить требования к направлениям социальной рекламы, в частности, не менее 20% соцрекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан, документ находится в распоряжении РИА Новости. "Проектом федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Федерального закона "О рекламе" предлагается установить требования к направлениям социальной рекламы, которая должна размещаться рекламораспространителями в рамках пятипроцентного годового объема распространяемой ими рекламы", - сказано в пояснительной записке к законопроекту. В тексте документа отмечается, что не менее 20% распространяемой социальной рекламы должно быть направлено на популяризацию здорового образа жизни и (или) занятий физической культурой, а также патриотического воспитания граждан. "На рассмотрение депутатами Госдумы внесли законопроект о социальной рекламе. Реалии нашего времени таковы, что рекламные ролики – в том числе размещенные в сети интернет – имеют огромную аудиторию. Согласно законодательству, пять процентов от общего количества рекламы должна составлять так называемая социальная реклама. Этот вид рекламы показал огромную эффективность: по данным за 2021-2023 год количество показов социальных роликов в интернете выросло до 44 миллиардов! При этом конкретных направлений такой рекламы в законе до сих пор прописано не было", - пояснил РИА Новости один из авторов законопроекта депутат Амир Хамитов. Парламентарий подчеркнул, что реклама является мощным инструментом продвижения, было бы недальновидно не пользоваться им в интересах граждан России. "Законопроект охватывает все стороны жизни, способствуя как физическому, так и нравственному оздоровлению людей. Ведь противостоять лжи и фейкам можно, только обладая твердой позицией, основанной на любви к своей стране. Ну а физическая активность и здоровый образ жизни – залог отличного самочувствия и долголетия", - добавил депутат. Авторы инициативы уверены, что положения законопроекта будут способствовать реализации целевых показателей и задач, выполнение которых характеризует достижение национальной цели "сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи", установленной указом президента РФ Владимира Путина.

https://ria.ru/20240830/zakon-1969364339.html

https://ria.ru/20240830/gosduma-1969533617.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, амир хамитов, госдума рф, владимир путин, общество