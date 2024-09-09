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МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года - РИА Новости, 09.09.2024
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Новости Подмосковья
 
15:43 09.09.2024
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МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года
МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года - РИА Новости, 09.09.2024
МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года
Свыше 800 миллионов рублей направили на выплаты при рождении ребенка в Московской области с января 2024 года, сообщил 360.ru. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:43
2024-09-09T15:43
новости подмосковья
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей направили на выплаты при рождении ребенка в Московской области с января 2024 года, сообщил 360.ru.Семьи могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор при рождении ребенка. По словам первого зампредседателя правительства региона Людмилы Болатаевой, чаще всего местные жители выбирают именно выплату.Так, в этом году в Подмосковье родились около 50 тысяч человек, из них 40 тысяч получили денежную поддержку. Отмечается, что на выплату может претендовать новорожденный, зарегистрированный в Подмосковье.
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московская область (подмосковье)
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)

МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года

© iStock.com / narvikkНоворожденный ребенок
Новорожденный ребенок - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / narvikk
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей направили на выплаты при рождении ребенка в Московской области с января 2024 года, сообщил 360.ru.
Семьи могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор при рождении ребенка. По словам первого зампредседателя правительства региона Людмилы Болатаевой, чаще всего местные жители выбирают именно выплату.
Так, в этом году в Подмосковье родились около 50 тысяч человек, из них 40 тысяч получили денежную поддержку. Отмечается, что на выплату может претендовать новорожденный, зарегистрированный в Подмосковье.
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)
 
 
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