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МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года

МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года - РИА Новости, 09.09.2024

МО выдала более 800 млн рублей на выплаты для новорожденных с начала года

Свыше 800 миллионов рублей направили на выплаты при рождении ребенка в Московской области с января 2024 года, сообщил 360.ru. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:43

2024-09-09T15:43

2024-09-09T15:43

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Свыше 800 миллионов рублей направили на выплаты при рождении ребенка в Московской области с января 2024 года, сообщил 360.ru.Семьи могут получить выплату в размере 20 тысяч рублей или подарочный набор при рождении ребенка. По словам первого зампредседателя правительства региона Людмилы Болатаевой, чаще всего местные жители выбирают именно выплату.Так, в этом году в Подмосковье родились около 50 тысяч человек, из них 40 тысяч получили денежную поддержку. Отмечается, что на выплату может претендовать новорожденный, зарегистрированный в Подмосковье.

московская область (подмосковье)

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московская область (подмосковье)