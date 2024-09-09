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ЕС не имеет права давать оценку выборам в России, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2024
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18:42 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vybory-1971682763.html
ЕС не имеет права давать оценку выборам в России, заявили в МИД
ЕС не имеет права давать оценку выборам в России, заявили в МИД - РИА Новости, 09.09.2024
ЕС не имеет права давать оценку выборам в России, заявили в МИД
Евросоюз не имеет права давать оценку избирательным процессам в России, говорится в комментарии постоянного представительства РФ при Евросоюзе в связи с... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T18:42
2024-09-09T18:42
россия
севастополь
брюссель
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Евросоюз не имеет права давать оценку избирательным процессам в России, говорится в комментарии постоянного представительства РФ при Евросоюзе в связи с заявлением европейской внешнеполитической службы. Согласно этому заявлению, Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, считает, что они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий. "У Евросоюза нет никаких законных оснований давать оценку избирательным процессам в России. С момента референдума в 2014 году, в соответствии с которым Крым и город Севастополь воссоединились с Российской Федерацией, у Брюсселя было достаточно времени, чтобы научиться уважать волеизъявление россиян. 8 сентября 2024 года в единый день голосования граждане России, в том числе проживающие на Крымском полуострове, реализовали свои законные избирательные права", - сказано в комментарии российских дипломатов. При этом в дипломатической миссии указали, что Евросоюз в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты. "Руководствуясь своими "геополитическими предпочтениями", ЕСовцы либо отказываются комментировать решения других государств, ссылаясь на их суверенный характер, либо уверены в том, что у них есть некое моральное право вмешиваться во внутренние дела третьих стран", - отмечается в документе. Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
https://ria.ru/20240909/krym-1971622012.html
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россия, севастополь, брюссель, сергей аксенов (политик), владимир путин, евросоюз, оон
Россия, Севастополь, Брюссель, Сергей Аксенов (политик), Владимир Путин, Евросоюз, ООН
ЕС не имеет права давать оценку выборам в России, заявили в МИД

Постпредство: ЕС не имеет права давать оценку избирательным процессам в России

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен - РИА Новости. Евросоюз не имеет права давать оценку избирательным процессам в России, говорится в комментарии постоянного представительства РФ при Евросоюзе в связи с заявлением европейской внешнеполитической службы.
Согласно этому заявлению, Евросоюз не намерен признавать легитимность выборов в парламент Крыма и местные советы, считает, что они недействительны и не могут иметь каких-либо юридических последствий.
Голосование на выборах губернатора Мурманской области в Мурманске - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Крыму назвали отказ ЕС признавать итоги выборов стратегией русофобии
Вчера, 15:10
"У Евросоюза нет никаких законных оснований давать оценку избирательным процессам в России. С момента референдума в 2014 году, в соответствии с которым Крым и город Севастополь воссоединились с Российской Федерацией, у Брюсселя было достаточно времени, чтобы научиться уважать волеизъявление россиян. 8 сентября 2024 года в единый день голосования граждане России, в том числе проживающие на Крымском полуострове, реализовали свои законные избирательные права", - сказано в комментарии российских дипломатов.
При этом в дипломатической миссии указали, что Евросоюз в очередной раз продемонстрировал двойные стандарты.
"Руководствуясь своими "геополитическими предпочтениями", ЕСовцы либо отказываются комментировать решения других государств, ссылаясь на их суверенный характер, либо уверены в том, что у них есть некое моральное право вмешиваться во внутренние дела третьих стран", - отмечается в документе.
Ранее глава республики Сергей Аксенов сообщил, что выборы в парламент Крыма и местные советы прошли без грубых нарушений, максимально открыто и демократично.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Европейский союз неоднократно заявлял, что не признает вхождение Крыма и Севастополя в состав России. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Единый день голосования - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
В Госдуме прокомментировали отказ ЕС признать итоги выборов в Крыму
Вчера, 15:28
 
РоссияСевастопольБрюссельСергей Аксенов (политик)Владимир ПутинЕвросоюзООН
 
 
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