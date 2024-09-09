Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне - РИА Новости, 09.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:13 09.09.2024 (обновлено: 13:19 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vybory-1971588608.html
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне - РИА Новости, 09.09.2024
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:13
2024-09-09T13:19
политика
россия
абакан
анадырь
дмитрий песков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971421067_0:166:3072:1894_1920x0_80_0_0_fac60b2f8208fc17c8bc1289fd277bb3.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности недоброжелателей. "Благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо сделать существенно сужены", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В единый день голосования с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html
россия
абакан
анадырь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971421067_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9a4b1c2e64038bf298a2f958191293f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне

Песков: принятые меры сузили возможности тех, кто хотел повлиять на выборы

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкЖенщина на избирательном участке в Волгограде
Женщина на избирательном участке в Волгограде - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Женщина на избирательном участке в Волгограде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности недоброжелателей.
"Благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо сделать существенно сужены", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
В единый день голосования с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 09.03.2024
В Кремле пообещали своевременно сообщить, как будет голосовать Путин
9 марта, 05:03
 
ПолитикаРоссияАбаканАнадырьДмитрий ПесковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала