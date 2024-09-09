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Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне - РИА Новости, 09.09.2024
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:13
2024-09-09T13:13
2024-09-09T13:19
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дмитрий песков
госдума рф
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности недоброжелателей. "Благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо сделать существенно сужены", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В единый день голосования с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.
https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий песков, госдума рф
Политика, Россия, Абакан, Анадырь, Дмитрий Песков, Госдума РФ
Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне
Песков: принятые меры сузили возможности тех, кто хотел повлиять на выборы