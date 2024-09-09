https://ria.ru/20240909/vybory-1971588608.html

Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне

Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне - РИА Новости, 09.09.2024

Песков прокомментировал попытки повлиять на выборы извне

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:13

2024-09-09T13:13

2024-09-09T13:19

политика

россия

абакан

анадырь

дмитрий песков

госдума рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о попытках извне повлиять на выборы в РФ заявил, что заранее принятые меры сузили возможности недоброжелателей. "Благодаря заранее принимавшимся мерам эти возможности вот этих сил из-за границы что-либо сделать существенно сужены", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. В единый день голосования с 6 по 8 сентября проходили около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избирались региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования избирались два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, а также состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах проходили выборы в заксобрания.

https://ria.ru/20240309/golosovanie-1931974302.html

россия

абакан

анадырь

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, абакан, анадырь, дмитрий песков, госдума рф