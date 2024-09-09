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На ЕДГ не зафиксировали случаев признания выборов недействительными
На ЕДГ не зафиксировали случаев признания выборов недействительными - РИА Новости, 09.09.2024
На ЕДГ не зафиксировали случаев признания выборов недействительными
На данный момент нет ни одного случая признания недействительными выборов, прошедших на ЕДГ-2024, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:01
2024-09-09T13:01
2024-09-09T13:33
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. На данный момент нет ни одного случая признания недействительными выборов, прошедших на ЕДГ-2024, заявила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."По информации, полученной от наших избирательных комиссий, на текущий момент на выборах всех уровней случаев признания итогов голосования недействительными на избирательных участках нет", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в четырех субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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выборы в россии — 2024, госдума рф, элла памфилова, россия, абакан, анадырь, политика
Выборы в России — 2024, Госдума РФ, Элла Памфилова, Россия, Абакан, Анадырь, Политика
На ЕДГ не зафиксировали случаев признания выборов недействительными
Памфилова: не было ни одного случая признания выборов недействительными