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Памфилова назвала число нарушений за время проведения выборов

Памфилова назвала число нарушений за время проведения выборов - РИА Новости, 09.09.2024

Памфилова назвала число нарушений за время проведения выборов

За весь период подготовки и проведения ЕДГ-2024 в ЦИК РФ поступило около 2,5 тысяч письменных обращений, 685 - о предположительных нарушениях, сообщила... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:51

2024-09-09T12:51

2024-09-09T13:12

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. За весь период подготовки и проведения ЕДГ-2024 в ЦИК РФ поступило около 2,5 тысяч письменных обращений, 685 - о предположительных нарушениях, сообщила председатель Центризбиркома РФ Элла Памфилова."За весь период подготовки и проведения выборов, назначенных на Единый день голосования 8 сентября, в ЦИК России поступило 2528 письменных обращений, из которых 2 тысячи связаны непосредственно с избирательными кампаниями", - сказала она на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.По её словам, 685 письменных обращений были о предположительных нарушениях. Наибольшая часть сообщений о предполагаемых нарушениях в ЕДГ касалась вопросов выдвижения, регистрации кандидатов. Среди сообщений о возможных нарушениях подтвердилось всего 4 случая.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.

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цик рф, выборы в россии — 2024, политика, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф