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Памфилова поблагодарила российских избирателей за высокую явку в ЕДГ - РИА Новости, 09.09.2024
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12:12 09.09.2024 (обновлено: 12:32 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vybory-1971572100.html
Памфилова поблагодарила российских избирателей за высокую явку в ЕДГ
Памфилова поблагодарила российских избирателей за высокую явку в ЕДГ - РИА Новости, 09.09.2024
Памфилова поблагодарила российских избирателей за высокую явку в ЕДГ
Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила избирателей за высокую явку, явка выше, чем в прежнем году, несмотря на непростые условия. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:12
2024-09-09T12:32
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здоровье - общество
россия
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анадырь
элла памфилова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила избирателей за высокую явку, явка выше, чем в прежнем году, несмотря на непростые условия."Я хочу сказать спасибо всем, в первую очередь нашим избирателем… У нас никогда не было такой высокой явки в Единый день голосования, она выше, чем в прежние годы, именно в таких условиях, именно с учетом того, что в ряде территорий была физическая опасность", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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выборы в россии — 2024, политика, здоровье - общество, россия, абакан, анадырь, элла памфилова, госдума рф
Выборы в России — 2024, Политика, Здоровье - Общество, Россия, Абакан, Анадырь, Элла Памфилова, Госдума РФ
Памфилова поблагодарила российских избирателей за высокую явку в ЕДГ

Памфилова отметила высокую явку российских избирателей в ЕДГ несмотря на условия

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПредседатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова . Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова поблагодарила избирателей за высокую явку, явка выше, чем в прежнем году, несмотря на непростые условия.
"Я хочу сказать спасибо всем, в первую очередь нашим избирателем… У нас никогда не было такой высокой явки в Единый день голосования, она выше, чем в прежние годы, именно в таких условиях, именно с учетом того, что в ряде территорий была физическая опасность", - сказала Памфилова на оглашении предварительных результатов выборов ЕДГ-2024.
В ЕДГ-2024 с 6 по 8 сентября прошли около 4 тысяч избирательных кампаний в 83 регионах России. В 21 субъекте прошли прямые выборы высших должностных лиц, в 4 субъектах главы регионов избраны региональными законодательными органами. Кроме того, в единый день голосования были избраны два главы административных центров - Абакана и городского округа Анадырь, состоялись довыборы депутатов Госдумы, в 13 регионах прошли выборы в заксобрания.
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