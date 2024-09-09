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В Курской области завели дело на двух украинских военных - РИА Новости, 09.09.2024
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15:52 09.09.2024 (обновлено: 16:00 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/vsu-1971633617.html
В Курской области завели дело на двух украинских военных
В Курской области завели дело на двух украинских военных - РИА Новости, 09.09.2024
В Курской области завели дело на двух украинских военных
Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Курской области,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:52
2024-09-09T16:00
специальная военная операция на украине
происшествия
россия
курская область
вооруженные силы украины
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Курской области, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.По данным следствия, в ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, фигуранты были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам."Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова", - говорится в сообщении.Они подозреваются в совершении сразу нескольких тяжких преступлений: покушении на убийство двух или более лиц, террористическом акте, совершенном организованной группой и повлекшем причинение смерти человеку, незаконном ношении оружия и боеприпасов, совершенном организованной группой, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия опасного для жизни в отношении представителя власти или его близких, незаконном пересечении госграницы РФ.Кроме того, Панченко также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о похищении человека, совершенном организованной группой, повлекшем тяжкие последствия, о мародерстве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, соединенном с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.По данным следствия, 7 августа текущего года Панченко и Дмитраков в составе ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, незаконно пересекли государственную границу России. Находясь на территории РФ, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины, уточняется в релизе. Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, также изъял продукты питания из продовольственного магазина в Судже.В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html
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происшествия, россия, курская область, вооруженные силы украины, следственный комитет россии (ск рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Следственный комитет России (СК РФ)
В Курской области завели дело на двух украинских военных

СК возбудил дело против двух солдат ВСУ из-за преступлений в Курской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaТабличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области
Табличка с надписью Курск 108 (километров) на российско-украинской границе в Сумской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Табличка с надписью "Курск 108" (километров) на российско-украинской границе в Сумской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Следствие возбудило уголовное дело в отношении двух украинских военнослужащих, подозреваемых в совершении ряда преступлений на территории Курской области, сообщает в понедельник пресс-служба Следственного комитета РФ.
По данным следствия, в ходе боев с вооруженными формированиями Украины, вторгшимися на приграничную территорию Курской области, фигуранты были взяты в плен, а в последующем переданы следственным органам.
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"Главным военным следственным управлением Следственного комитета России возбуждено уголовное дело в отношении солдат 61 отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины 36-летнего Виталия Панченко и 30-летнего Ивана Дмитракова", - говорится в сообщении.
Они подозреваются в совершении сразу нескольких тяжких преступлений: покушении на убийство двух или более лиц, террористическом акте, совершенном организованной группой и повлекшем причинение смерти человеку, незаконном ношении оружия и боеприпасов, совершенном организованной группой, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, применении насилия опасного для жизни в отношении представителя власти или его близких, незаконном пересечении госграницы РФ.
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Кроме того, Панченко также подозревается в совершении преступлений, предусмотренных статьей о похищении человека, совершенном организованной группой, повлекшем тяжкие последствия, о мародерстве, совершенном организованной группой, в особо крупном размере, соединенном с угрозой убийства или причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего.
По данным следствия, 7 августа текущего года Панченко и Дмитраков в составе ВФУ, вооруженные автоматическим стрелковым и крупнокалиберным огнестрельным оружием, с использованием взрывных устройств, а также военной техники, незаконно пересекли государственную границу России. Находясь на территории РФ, в целях устрашения населения, причинения значительного имущественного ущерба и дестабилизации деятельности органов государственной власти, указанные лица неоднократно открывали огонь на поражение, как по российским военнослужащим, так и по мирному населению.
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Кроме того, Панченко, действуя совместно с другими украинскими военнослужащими, применяя физическую силу и угрожая оружием, поместил трех граждан РФ против их воли в кузов грузового автомобиля, после чего они были вывезены на территорию Украины, уточняется в релизе. Панченко, наряду с другими военнослужащими Украины, действуя из корыстной заинтересованности, также изъял продукты питания из продовольственного магазина в Судже.
В настоящее время в отношении указанных лиц выполняются следственные и процессуальные действия. Расследование уголовного дела продолжается.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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