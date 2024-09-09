ВСУ за сутки атаковали 27 населенных пунктов в Белгородской области
Гладков: ВСУ атаковали 27 белгородских населенных пунктов, пострадавших нет
Осколки снаряда. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 сен - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали 27 населенных пунктов Белгородской области, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в Telegram-канале.
По информации губернатора, 8 сентября украинские войска обстреляли восемь муниципалитетов области. В общей сложности было выпущено 48 снарядов и зафиксировано 18 атак с использованием беспилотников. Глава региона не привел данных об обстреле города Белгорода, указав только последствия воздушной атаки. В воскресенье пострадавших нет, однако в сводке Гладков сообщил о смерти жительницы Шебекино, получившей ранение 1 сентября, а также об обращении за медицинской помощью женщины, раненой 7 сентября. За отчетный день различные разрушения выявлены в 9 многоквартирных домах, 12 частных домовладениях, двух офисных зданиях, административном здании, 18 транспортных средствах, а также ангаре и здании на территориях двух производственных предприятий.
"В Борисовском районе в селе Березовка вследствие атаки дрона в частном доме выбиты окна. В Валуйском городском округе по сёлам Новопетровка и Солоти, а также хутору Рябики выпущено 3 беспилотника... В Волоконовском районе по хутору Старый выпущено 11 боеприпасов в ходе 3 обстрелов. Также с помощью беспилотного летательного аппарата атаковали площадку для хранения топлива на территории Волоконовского района. В результате взрыва произошло возгорание резервуаров. Пожарными расчётами очаги возгорания были ликвидированы", - написал губернатор.
Он добавил, что в Белгородском районе шесть населенных пунктов подверглись атакам с помощью 6 боеприпасов и 3 БПЛА. В Грайворонском городском округе по четырем населенным пунктам выпущено 5 снарядов и 3 беспилотника. В Краснояружском районе по посёлку Прилесье и трем селам выпущено 11 боеприпасов.
"В Шебекинском городском округе по городу Шебекино, посёлку Маслова Пристань, сёлам Графовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, а также хутору Балки выпущено 15 боеприпасов в ходе 4 обстрелов и 7 беспилотников... Вчера в областной клинической больнице скончалась жительница города Шебекино, которая получила ранения 1 сентября в результате вражеского обстрела. Также вчера в Шебекинскую ЦРБ обратилась женщина, которая пострадала 7 сентября в Шебекино", - уточнил Гладков.
На всей территории Белгородской области с 11 апреля 2022 года установлен высокий (желтый) уровень террористической опасности. Необходимость введения режима вызвана обострением ситуации на украинско-российской границе и повышением активности украинских военных в приграничных районах. Протяженность украинской границы с Белгородской областью составляет 350 километров. С 9 августа 2024 года в области введен режим контртеррористической операции, с 15 августа обстановка в регионе признана чрезвычайной ситуацией федерального характера.
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