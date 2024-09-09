https://ria.ru/20240909/volodin-1971659134.html

Володин рассказал об эффективности российской политической системы

Володин рассказал об эффективности российской политической системы - РИА Новости, 09.09.2024

Володин рассказал об эффективности российской политической системы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы показали, что политическая система России устойчива и эффективна. Его слова приводятся в... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T17:13

2024-09-09T17:13

2024-09-09T17:35

россия

вячеслав володин

политика

госдума рф

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы показали, что политическая система России устойчива и эффективна. Его слова приводятся в сообщении на сайте Госдумы."Высокая явка говорит о желании людей влиять на развитие своих регионов и в целом страны. Выборы показали, что политическая система устойчива и эффективна", - сказал спикер Госдумы.Он отметил, что прошедшая избирательная кампания показала конкуренцию политических партий: на выборах в законодательные собрания было восемь кандидатов на место, все парламентские партии приняли участие."Где работали более эффективно - смогли набрать большее количество голосов поддержки, где менее - соответственно, меньший результат", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что прошли довыборы в Госдуму по трем одномандатным округам, где победу одержали кандидаты, имеющие большой опыт работы, которые ответственно относятся к делу."Для Государственной думы очень важно, когда приходят профессиональные и подготовленные к работе в парламенте депутаты. Избиратели от этого только выиграют", - заключил Володин.

https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html

https://ria.ru/20240909/vybory-1971548526.html

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Дарья Буймова

россия, вячеслав володин, политика, госдума рф