https://ria.ru/20240909/volodin-1971659134.html
Володин рассказал об эффективности российской политической системы
Володин рассказал об эффективности российской политической системы - РИА Новости, 09.09.2024
Володин рассказал об эффективности российской политической системы
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы показали, что политическая система России устойчива и эффективна. Его слова приводятся в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:13
2024-09-09T17:35
россия
вячеслав володин
политика
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы показали, что политическая система России устойчива и эффективна. Его слова приводятся в сообщении на сайте Госдумы."Высокая явка говорит о желании людей влиять на развитие своих регионов и в целом страны. Выборы показали, что политическая система устойчива и эффективна", - сказал спикер Госдумы.Он отметил, что прошедшая избирательная кампания показала конкуренцию политических партий: на выборах в законодательные собрания было восемь кандидатов на место, все парламентские партии приняли участие."Где работали более эффективно - смогли набрать большее количество голосов поддержки, где менее - соответственно, меньший результат", - сказал парламентарий.Он подчеркнул, что прошли довыборы в Госдуму по трем одномандатным округам, где победу одержали кандидаты, имеющие большой опыт работы, которые ответственно относятся к делу."Для Государственной думы очень важно, когда приходят профессиональные и подготовленные к работе в парламенте депутаты. Избиратели от этого только выиграют", - заключил Володин.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971651055.html
https://ria.ru/20240909/vybory-1971548526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, вячеслав володин, политика, госдума рф
Россия, Вячеслав Володин, Политика, Госдума РФ
Володин рассказал об эффективности российской политической системы
Володин: прошедшие выборы показали, что политическая система устойчива
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что прошедшие выборы показали, что политическая система России устойчива и эффективна. Его слова приводятся в сообщении на сайте Госдумы
.
"Высокая явка говорит о желании людей влиять на развитие своих регионов и в целом страны. Выборы показали, что политическая система устойчива и эффективна", - сказал спикер Госдумы.
Он отметил, что прошедшая избирательная кампания показала конкуренцию политических партий: на выборах в законодательные собрания было восемь кандидатов на место, все парламентские партии приняли участие.
«
"Где работали более эффективно - смогли набрать большее количество голосов поддержки, где менее - соответственно, меньший результат", - сказал парламентарий.
Он подчеркнул, что прошли довыборы в Госдуму по трем одномандатным округам, где победу одержали кандидаты, имеющие большой опыт работы, которые ответственно относятся к делу.
"Для Государственной думы очень важно, когда приходят профессиональные и подготовленные к работе в парламенте депутаты. Избиратели от этого только выиграют", - заключил Володин.