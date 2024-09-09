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Володин встретился с внуком Шарля де Голля - РИА Новости, 09.09.2024
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10:58 09.09.2024 (обновлено: 12:43 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/volodin-1971549047.html
Володин встретился с внуком Шарля де Голля
Володин встретился с внуком Шарля де Голля - РИА Новости, 09.09.2024
Володин встретился с внуком Шарля де Голля
Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем - внуком первого президента Пятой республики,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:58
2024-09-09T12:43
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вячеслав володин
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем - внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля, сообщается на сайте Госдумы. "В Государственной Думе 9 сентября состоялась встреча Председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", - сказано на сайте. Отмечается, что были обсуждены вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.
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Шарль де Голль, Вячеслав Володин, Госдума РФ, В мире, Политика
Володин встретился с внуком Шарля де Голля

Володин встретился с французским общественным деятелем Пьером де Голлем

© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и общественный деятель, внук первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль во время встречи. 9 сентября 2024
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и общественный деятель, внук первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль во время встречи. 9 сентября 2024 - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и общественный деятель, внук первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль во время встречи. 9 сентября 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем - внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля, сообщается на сайте Госдумы.
"В Государственной Думе 9 сентября состоялась встреча Председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", - сказано на сайте.
Отмечается, что были обсуждены вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.
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