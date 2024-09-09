https://ria.ru/20240909/volodin-1971549047.html

Володин встретился с внуком Шарля де Голля

Володин встретился с внуком Шарля де Голля - РИА Новости, 09.09.2024

Володин встретился с внуком Шарля де Голля

Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем - внуком первого президента Пятой республики,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:58

2024-09-09T10:58

2024-09-09T12:43

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем - внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля, сообщается на сайте Госдумы. "В Государственной Думе 9 сентября состоялась встреча Председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", - сказано на сайте. Отмечается, что были обсуждены вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.

https://ria.ru/20231117/putin-1910184757.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

шарль де голль, вячеслав володин, госдума рф, в мире, политика