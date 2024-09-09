Володин встретился с внуком Шарля де Голля
Володин встретился с французским общественным деятелем Пьером де Голлем
© Фото : Государственная Дума Федерального Собрания Российской ФедерацииПредседатель Государственной Думы Вячеслав Володин и общественный деятель, внук первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль во время встречи. 9 сентября 2024
Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин и общественный деятель, внук первого президента Пятой Французской республики Пьер де Голль во время встречи. 9 сентября 2024
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел встречу с французским общественным деятелем Пьером де Голлем - внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля, сообщается на сайте Госдумы.
"В Государственной Думе 9 сентября состоялась встреча Председателя ГД Вячеслава Володина с Пьером де Голлем, общественным деятелем, внуком первого президента Пятой республики, французского генерала Шарля де Голля", - сказано на сайте.
Отмечается, что были обсуждены вопросы сохранения исторической памяти, в первую очередь о Второй мировой войне, а также укрепления культурных и гуманитарных связей между двумя странами.
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