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Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году - РИА Новости, 09.09.2024
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03:21 09.09.2024 (обновлено: 03:33 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/volfovich-1971502920.html
Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году
Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году - РИА Новости, 09.09.2024
Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году
Учения региональной группировки войск и сил Белоруссии и России состоятся в 2025 году, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T03:21
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белоруссия
россия
александр вольфович
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Учения региональной группировки войск и сил Белоруссии и России состоятся в 2025 году, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Группировка функционирует с 2000 года, в масштабе ОДКБ она обеспечивает региональную стабильность на ее западном фланге. "В рамках функционирования РГВ (С) на плановой основе проводятся совместные мероприятия (тренировки, учения, консультации), направленные, в первую очередь, на подготовку войск к защите Союзного государства. Ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней. А в 2025 году на белорусской территории пройдут очередные учения РГВ (С)", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны". Он подчеркнул, что обострение ситуации на Европейском континенте стало неожиданностью. "Своевременно оценивая возможные риски, вызовы и угрозы, Беларусь и Россия на протяжении десятилетий создавали современную и адекватную обстановке систему обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал Вольфович. Он также подчеркнул, что в Белоруссии детально изучается опыт специальной военной операции. "Исходя из анализа боевых действий, вносятся соответствующие коррективы в развитие военной организации государства, национальных силовых структур, их подготовку и техническое оснащение", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.
https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html
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белоруссия, россия, александр вольфович, одкб
Белоруссия, Россия, Александр Вольфович, ОДКБ
Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году

Вольфович: учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Учения региональной группировки войск и сил Белоруссии и России состоятся в 2025 году, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович.
Группировка функционирует с 2000 года, в масштабе ОДКБ она обеспечивает региональную стабильность на ее западном фланге.
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"В рамках функционирования РГВ (С) на плановой основе проводятся совместные мероприятия (тренировки, учения, консультации), направленные, в первую очередь, на подготовку войск к защите Союзного государства. Ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней. А в 2025 году на белорусской территории пройдут очередные учения РГВ (С)", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны".
Он подчеркнул, что обострение ситуации на Европейском континенте стало неожиданностью.
"Своевременно оценивая возможные риски, вызовы и угрозы, Беларусь и Россия на протяжении десятилетий создавали современную и адекватную обстановке систему обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал Вольфович.
Он также подчеркнул, что в Белоруссии детально изучается опыт специальной военной операции.
"Исходя из анализа боевых действий, вносятся соответствующие коррективы в развитие военной организации государства, национальных силовых структур, их подготовку и техническое оснащение", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.
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БелоруссияРоссияАлександр ВольфовичОДКБ
 
 
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