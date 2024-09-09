https://ria.ru/20240909/volfovich-1971502920.html

Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году

Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году - РИА Новости, 09.09.2024

Учения группировки войск России и Белоруссии состоятся в 2025 году

Учения региональной группировки войск и сил Белоруссии и России состоятся в 2025 году, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T03:21

2024-09-09T03:21

2024-09-09T03:33

белоруссия

россия

александр вольфович

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Учения региональной группировки войск и сил Белоруссии и России состоятся в 2025 году, ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней, сообщил государственный секретарь Совета безопасности Белоруссии Александр Вольфович. Группировка функционирует с 2000 года, в масштабе ОДКБ она обеспечивает региональную стабильность на ее западном фланге. "В рамках функционирования РГВ (С) на плановой основе проводятся совместные мероприятия (тренировки, учения, консультации), направленные, в первую очередь, на подготовку войск к защите Союзного государства. Ежегодно белорусские и российские военнослужащие участвуют в 30-40 мероприятиях оперативной и боевой подготовки от тактического до стратегического уровней. А в 2025 году на белорусской территории пройдут очередные учения РГВ (С)", - сказал Вольфович в интервью журналу "Национальная обороны". Он подчеркнул, что обострение ситуации на Европейском континенте стало неожиданностью. "Своевременно оценивая возможные риски, вызовы и угрозы, Беларусь и Россия на протяжении десятилетий создавали современную и адекватную обстановке систему обеспечения безопасности Союзного государства", - сказал Вольфович. Он также подчеркнул, что в Белоруссии детально изучается опыт специальной военной операции. "Исходя из анализа боевых действий, вносятся соответствующие коррективы в развитие военной организации государства, национальных силовых структур, их подготовку и техническое оснащение", - отметил госсекретарь Совбеза Белоруссии.

https://ria.ru/20240909/bezopasnost-1971502026.html

https://ria.ru/20240906/belorussija-1971010485.html

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белоруссия, россия, александр вольфович, одкб