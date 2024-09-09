https://ria.ru/20240909/vladivostok-1971509877.html

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц - РИА Новости, 09.09.2024

Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц

Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T06:56

2024-09-09T06:56

2024-09-09T06:56

владивосток

влксм

масштабное отключение света в приморье

происшествия

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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). "В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Воропаева, Спортивная, Стрелковая, Фадеева, Ватутина, Мира, Приходько, Саперная, Стрелковый пер.", - говорится в сообщении. Отмечается, что устранением аварии занимаются специалисты ВПЭС, ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 16.50 (11.50 мск).

https://ria.ru/20240816/meduchrezhdenie-1966559387.html

владивосток

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владивосток, влксм, масштабное отключение света в приморье, происшествия