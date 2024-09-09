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Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц - РИА Новости, 09.09.2024
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06:56 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vladivostok-1971509877.html
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц - РИА Новости, 09.09.2024
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц
Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T06:56
2024-09-09T06:56
владивосток
влксм
масштабное отключение света в приморье
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС). "В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Воропаева, Спортивная, Стрелковая, Фадеева, Ватутина, Мира, Приходько, Саперная, Стрелковый пер.", - говорится в сообщении. Отмечается, что устранением аварии занимаются специалисты ВПЭС, ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 16.50 (11.50 мск).
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владивосток, влксм, масштабное отключение света в приморье, происшествия
Владивосток, ВЛКСМ, Масштабное отключение света в Приморье, Происшествия
Во Владивостоке устраняют аварию, оставившую без света 11 улиц

Энергетики устраняют аварию на сетях, оставившую без света 11 улиц Владивостока

© РИА Новости / Виталий Аньков | Перейти в медиабанкВид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке
Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Вид на Золотой мост через бухту Золотой рог во Владивостоке. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 9 сен – РИА Новости. Аварийные бригады энергетиков устраняют аварию на сетях, оставившую без электроэнергии дома и социально важные объекты на 11 улицах во Владивостоке, сообщает Владивостокское предприятие электрических сетей (ВПЭС).
"В результате аварийного отключения без электроэнергии часть жилых домов и социально значимых объектов по улицам 40 лет ВЛКСМ, Борисенко, Воропаева, Спортивная, Стрелковая, Фадеева, Ватутина, Мира, Приходько, Саперная, Стрелковый пер.", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что устранением аварии занимаются специалисты ВПЭС, ориентировочное время восстановления энергоснабжения – 16.50 (11.50 мск).
 
ВладивостокВЛКСММасштабное отключение света в ПриморьеПроисшествия
 
 
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