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Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 09.09.2024
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21:24 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/vetnam-1971703439.html
Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост
Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 09.09.2024
Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост
Более 10 человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщает в понедельник новостной портал VnExpress. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T21:24
2024-09-09T21:24
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БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Более 10 человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщает в понедельник новостной портал VnExpress. По данным портала, мост через реку Красную обрушился в понедельник, когда на нем находилось несколько автомобилей и мотоциклов, которые впоследствии упали в воду. "Точное количество людей, находившихся в автомобилях и ехавших на мотоциклах, не установлено. Пропавшими без вести на настоящий момент считаются 13 человек", - говорится в сообщении. Местным рыбакам, которые находились в районе места обрушения моста, удалось спасти из воды четырех человек. Однако скорость течения реки настолько велика, что других пострадавших могло унести далеко от места падения в воду их автомобилей и мотоциклов, пишет портал, отмечая, что спасенных обнаружили уже на значительном расстоянии от обрушившегося моста. По информации вьетнамских военных, осуществляющих поисково-спасательную операцию на месте ЧП, анализ камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, оказавшихся около моста перед его обрушением, показывает, что вместе с половиной моста в реку упали не менее 10 легковых и грузовых автомобилей и двух мотоциклов. Военные на нескольких лодках продолжают поиски пропавших, сообщает VNExpress. Как рассказали порталу военные, точное число пропавших может оказаться выше, так как по камерам невозможно понять, сколько человек находилось в каждом из автомобилей. Ранее сообщалось, что в результате супертайфуна "Яги", обрушившегося на Вьетнам в ночь на понедельник, в северных провинциях страны погибли 59 человек, еще 299 пострадали. В результате тайфуна и пришедших с ним ливневых дождей также резко поднялся уровень воды в реках северных провинций Вьетнама, сообщает VNExpress.
https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html
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в мире, вьетнам
В мире, Вьетнам
Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост

VnExpress: более 10 человек пропали без вести при обрушении моста во Вьетнаме

© AP Photo / Bui Van LanhОбрушение моста в провинции Футхо на севере Вьетнама
Обрушение моста в провинции Футхо на севере Вьетнама - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© AP Photo / Bui Van Lanh
Обрушение моста в провинции Футхо на севере Вьетнама. Архивное фото
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БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Более 10 человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщает в понедельник новостной портал VnExpress.
По данным портала, мост через реку Красную обрушился в понедельник, когда на нем находилось несколько автомобилей и мотоциклов, которые впоследствии упали в воду.
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"Точное количество людей, находившихся в автомобилях и ехавших на мотоциклах, не установлено. Пропавшими без вести на настоящий момент считаются 13 человек", - говорится в сообщении.
Местным рыбакам, которые находились в районе места обрушения моста, удалось спасти из воды четырех человек. Однако скорость течения реки настолько велика, что других пострадавших могло унести далеко от места падения в воду их автомобилей и мотоциклов, пишет портал, отмечая, что спасенных обнаружили уже на значительном расстоянии от обрушившегося моста.
По информации вьетнамских военных, осуществляющих поисково-спасательную операцию на месте ЧП, анализ камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, оказавшихся около моста перед его обрушением, показывает, что вместе с половиной моста в реку упали не менее 10 легковых и грузовых автомобилей и двух мотоциклов. Военные на нескольких лодках продолжают поиски пропавших, сообщает VNExpress.
Как рассказали порталу военные, точное число пропавших может оказаться выше, так как по камерам невозможно понять, сколько человек находилось в каждом из автомобилей.
Ранее сообщалось, что в результате супертайфуна "Яги", обрушившегося на Вьетнам в ночь на понедельник, в северных провинциях страны погибли 59 человек, еще 299 пострадали. В результате тайфуна и пришедших с ним ливневых дождей также резко поднялся уровень воды в реках северных провинций Вьетнама, сообщает VNExpress.
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