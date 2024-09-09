https://ria.ru/20240909/vetnam-1971703439.html

Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост

Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост - РИА Новости, 09.09.2024

Во Вьетнаме обрушился автомобильный мост

Более 10 человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщает в понедельник новостной портал VnExpress. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:24

2024-09-09T21:24

2024-09-09T21:24

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БАНГКОК, 9 сен – РИА Новости. Более 10 человек пропали без вести при обрушении моста в провинции Футхо на севере Вьетнама, сообщает в понедельник новостной портал VnExpress. По данным портала, мост через реку Красную обрушился в понедельник, когда на нем находилось несколько автомобилей и мотоциклов, которые впоследствии упали в воду. "Точное количество людей, находившихся в автомобилях и ехавших на мотоциклах, не установлено. Пропавшими без вести на настоящий момент считаются 13 человек", - говорится в сообщении. Местным рыбакам, которые находились в районе места обрушения моста, удалось спасти из воды четырех человек. Однако скорость течения реки настолько велика, что других пострадавших могло унести далеко от места падения в воду их автомобилей и мотоциклов, пишет портал, отмечая, что спасенных обнаружили уже на значительном расстоянии от обрушившегося моста. По информации вьетнамских военных, осуществляющих поисково-спасательную операцию на месте ЧП, анализ камер наблюдения и видеорегистраторов автомобилей, оказавшихся около моста перед его обрушением, показывает, что вместе с половиной моста в реку упали не менее 10 легковых и грузовых автомобилей и двух мотоциклов. Военные на нескольких лодках продолжают поиски пропавших, сообщает VNExpress. Как рассказали порталу военные, точное число пропавших может оказаться выше, так как по камерам невозможно понять, сколько человек находилось в каждом из автомобилей. Ранее сообщалось, что в результате супертайфуна "Яги", обрушившегося на Вьетнам в ночь на понедельник, в северных провинциях страны погибли 59 человек, еще 299 пострадали. В результате тайфуна и пришедших с ним ливневых дождей также резко поднялся уровень воды в реках северных провинций Вьетнама, сообщает VNExpress.

https://ria.ru/20240907/tayfun-1971273747.html

https://rsport.ria.ru/20240907/match-1971223335.html

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