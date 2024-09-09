https://ria.ru/20240909/vaynshteyn-1971712560.html

Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали - РИА Новости, 10.09.2024

Харви Вайнштейна экстренно госпитализировали

Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце, сообщает в понедельник телеканал ABC. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-09T23:09

2024-09-09T23:09

2024-09-10T00:57

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Осужденный американский кинопродюсер Харви Вайнштейн был экстренно госпитализирован в Нью-Йорке для операции на сердце, сообщает в понедельник телеканал ABC. По данным СМИ, Вайнштейн был госпитализирован после того, как почувствовал боли в груди. "Господина Вайнштейна срочно доставили в больницу "Бельвью" вчера вечером (по местному времени - ред.) вследствие некоторых медицинских проблем... Мы можем подтвердить, что сегодня господина Вайнштейна обследовали и что ему провели операцию на сердце, однако не можем дать никаких других комментариев", - приводит ABC заявление представителей кинопродюсера Крейга Ротфельда и Джуды Энгельмайера. Как уточняет телеканал, на этой неделе в Нью-Йорке запланировано очередное судебное заседание с участием Вайнштейна, ему должны предъявить новые обвинения в сексуальных преступлениях, которые тот категорически отрицает. В июле телеканал NBC сообщал о госпитализации Вайнштейна "из-за множественных проблем со здоровьем". Как заявил тогда телеканалу представитель Вайнштейна и его тюремный консультант Крейг Ротфельд, продюсера доставили в больницу для лечения диабета, высокого давления, спинального стеноза (сужения спинномозгового канала), жидкости в сердце и легких, а также многих других патологий. Тогда же у Вайнштейна был обнаружен COVID-19 . В марте 2020 года Вайнштейн был приговорен судом Нью-Йорка к 23 годам тюрьмы по обвинению в изнасиловании и принуждении к оральному сексу. В 2022 году суд в Лос-Анджелесе дополнительно приговорил его к 16 годам тюремного заключения по обвинению в изнасиловании. В апреле 2024 года апелляционный суд штата Нью-Йорк пришел к выводу, что в ходе процесса по делу Вайнштейна в 2020 году были допущены грубые нарушения. В частности, суд первой инстанции принял не относящиеся к делу показания женщин, которые не были истцами, но также обвиняли продюсера в домогательствах. Судьи апелляционного суда рекомендовали назначить новое разбирательство, оно ожидается осенью.

https://ria.ru/20230223/prigovor-1854053432.html

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нью-йорк (город), лос-анджелес, харви вайнштейн, nbc