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В Новосибирской области оценили темпы уборки урожая как очень низкие - РИА Новости, 09.09.2024
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07:54 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/urozhay-1971512620.html
В Новосибирской области оценили темпы уборки урожая как очень низкие
В Новосибирской области оценили темпы уборки урожая как очень низкие - РИА Новости, 09.09.2024
В Новосибирской области оценили темпы уборки урожая как очень низкие
Темпы уборки урожая в Новосибирской области в связи с продолжающимися дождями очень низкие, комбайны вязнут в грязи, готовы документы для введения режима ЧС,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T07:54
2024-09-09T07:54
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Темпы уборки урожая в Новосибирской области в связи с продолжающимися дождями очень низкие, комбайны вязнут в грязи, готовы документы для введения режима ЧС, сообщил в понедельник зампредседателя правительства области, министр сельского хозяйства Андрей Шинделов. "По введению режима ЧС документы подготовлены… Планируем сегодня на правительство выйти с этим вопросом. Тринадцать муниципальных районов ввели режим ЧС, восемь – режим повышенной готовности", - рассказал он на оперативном совещании в областном правительстве. По словам Шинделова, на текущую дату скошена 261 тысяча гектаров зерновых, плюс всего 20 тысяч за прошедшую неделю, а за прошедшее воскресенье прибавка составила всего 376 гектаров. Он назвал такие темпы "совершенно низкими". "По силосным культурам скосили 3700 гектаров, средняя урожайность 241, это всего лишь 8%, потому что кормоуборочные комбайны также перемещаются по полю с очень большим трудом. Несущая способность крайне низкая. Капиллярная влагоемкость уже полностью исчерпана. Влага не впитывается и находится на поверхности", - сообщил министр. Ранее власти сообщали, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит региону обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением изменить значения целевых показателей урожая, установленных для региона в 2024 году. Помимо непрерывного контроля за обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами, с введением режима ЧС будут приняты меры по усилению группировки сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении сельхозпредприятий, с целью ее максимального и эффективного использования при обеспечении сезонных полевых работ. Кроме того, сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, заключившие договоры страхования посевов от чрезвычайной ситуации, смогут подать заявки на получение страховой выплаты.
https://ria.ru/20240724/vinograd-1961676587.html
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новосибирская область, экономика, россия
Новосибирская область, Экономика, Россия
В Новосибирской области оценили темпы уборки урожая как очень низкие

Минсельхоз Новосибирской области: темпы уборки урожая в регионе очень низкие

© РИА Новости / Кирилл Брага | Перейти в медиабанкУборка урожая пшеницы
Уборка урожая пшеницы - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Уборка урожая пшеницы. Архивное фото
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НОВОСИБИРСК, 9 сен – РИА Новости. Темпы уборки урожая в Новосибирской области в связи с продолжающимися дождями очень низкие, комбайны вязнут в грязи, готовы документы для введения режима ЧС, сообщил в понедельник зампредседателя правительства области, министр сельского хозяйства Андрей Шинделов.
"По введению режима ЧС документы подготовлены… Планируем сегодня на правительство выйти с этим вопросом. Тринадцать муниципальных районов ввели режим ЧС, восемь – режим повышенной готовности", - рассказал он на оперативном совещании в областном правительстве.
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По словам Шинделова, на текущую дату скошена 261 тысяча гектаров зерновых, плюс всего 20 тысяч за прошедшую неделю, а за прошедшее воскресенье прибавка составила всего 376 гектаров. Он назвал такие темпы "совершенно низкими".
"По силосным культурам скосили 3700 гектаров, средняя урожайность 241, это всего лишь 8%, потому что кормоуборочные комбайны также перемещаются по полю с очень большим трудом. Несущая способность крайне низкая. Капиллярная влагоемкость уже полностью исчерпана. Влага не впитывается и находится на поверхности", - сообщил министр.
Ранее власти сообщали, что введение режима чрезвычайной ситуации позволит региону обратиться в Министерство сельского хозяйства РФ с предложением изменить значения целевых показателей урожая, установленных для региона в 2024 году. Помимо непрерывного контроля за обеспеченностью аграриев материально-техническими ресурсами, с введением режима ЧС будут приняты меры по усилению группировки сельскохозяйственной техники, находящейся в распоряжении сельхозпредприятий, с целью ее максимального и эффективного использования при обеспечении сезонных полевых работ.
Кроме того, сельхозорганизации, крестьянские (фермерские) хозяйства, заключившие договоры страхования посевов от чрезвычайной ситуации, смогут подать заявки на получение страховой выплаты.
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