https://ria.ru/20240909/ukraina-1971642165.html

На Украине задержали мужчину, поджигавшего релейные шкафы

На Украине задержали мужчину, поджигавшего релейные шкафы - РИА Новости, 09.09.2024

На Украине задержали мужчину, поджигавшего релейные шкафы

Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что задержала мужчину, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на объектах "Украинских железных... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:31

2024-09-09T16:31

2024-09-09T16:31

в мире

полтавская область

служба безопасности украины

украинская железная дорога

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила в понедельник, что задержала мужчину, подозреваемого в поджоге релейных шкафов на объектах "Украинских железных дорог" ("Укрзализныци"). "СБУ и Нацполиция задержали (мужчину – ред.) который поджигал объекты "Укрзализныци" в Полтавской области… Под "прицелом" были релейные шкафы на главных линиях железнодорожного сообщения региона", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Задержанному вменяется статья "Диверсия, подготовка к диверсии, совершенной в условиях военного положения". Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества. Ранее украинские СМИ сообщали, что в стране на фоне ужесточившейся мобилизации начали поджигать автомобили военных, принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Также СМИ сообщали об участившихся поджогах релейных шкафов на украинских железных дорогах. По данным журналистов, подобные инциденты происходили в Одесской, Черкасской и Николаевской областях, а также в Киеве и других городах.

https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html

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в мире, полтавская область, служба безопасности украины, украинская железная дорога