В Раде раскритиковали идею о переносе ЛЭП под землю
Нагорняк: у Украины нет средств для переноса ЛЭП под землю для защиты от ударов
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк раскритиковал идею о переносе на Украине линий электропередач под землю для защиты от ударов, по его словам, на это в стране нет средств.
Ранее украинские СМИ писали, что минэнерго страны рассматривает возможность переноса энергосетей под землю, чтобы защитить их от обстрелов.
На Украине зимой может не быть света до 20 часов в сутки
5 сентября, 12:47
«
"То, что пишет замминистра (энергетики Украины – ред.) о переводе под землю линий электропередач, я в эту историю не верю. Во-первых, это очень дорогостояще, во-вторых, она длительная по времени и к зиме мы точно этого сделать не сможет. И в стане, самое главное, на это нет ресурсов", - сказал Нагорняк в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
По его словам, сейчас основная защита энергообъектов Украины – это системы ПВО и построенные на подстанциях укрытия.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.