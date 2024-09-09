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В Раде раскритиковали идею о переносе ЛЭП под землю - РИА Новости, 09.09.2024
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15:03 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971618885.html
В Раде раскритиковали идею о переносе ЛЭП под землю
В Раде раскритиковали идею о переносе ЛЭП под землю - РИА Новости, 09.09.2024
В Раде раскритиковали идею о переносе ЛЭП под землю
Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк раскритиковал идею о переносе на Украине линий электропередач под землю для защиты от ударов, по его словам, на это в... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:03
2024-09-09T15:03
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк раскритиковал идею о переносе на Украине линий электропередач под землю для защиты от ударов, по его словам, на это в стране нет средств. Ранее украинские СМИ писали, что минэнерго страны рассматривает возможность переноса энергосетей под землю, чтобы защитить их от обстрелов. &quot;То, что пишет замминистра (энергетики Украины – ред.) о переводе под землю линий электропередач, я в эту историю не верю. Во-первых, это очень дорогостояще, во-вторых, она длительная по времени и к зиме мы точно этого сделать не сможет. И в стане, самое главное, на это нет ресурсов&quot;, - сказал Нагорняк в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.По его словам, сейчас основная защита энергообъектов Украины – это системы ПВО и построенные на подстанциях укрытия. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20240905/ukraina-1970795501.html
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в мире, украина, верховная рада украины, вооруженные силы рф
В мире, Украина, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы РФ
В Раде раскритиковали идею о переносе ЛЭП под землю

Нагорняк: у Украины нет средств для переноса ЛЭП под землю для защиты от ударов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкНовояворовская ТЭЦ в Львовской области
Новояворовская ТЭЦ в Львовской области - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Новояворовская ТЭЦ в Львовской области. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Депутат Верховной рады Сергей Нагорняк раскритиковал идею о переносе на Украине линий электропередач под землю для защиты от ударов, по его словам, на это в стране нет средств.
Ранее украинские СМИ писали, что минэнерго страны рассматривает возможность переноса энергосетей под землю, чтобы защитить их от обстрелов.
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"То, что пишет замминистра (энергетики Украины – ред.) о переводе под землю линий электропередач, я в эту историю не верю. Во-первых, это очень дорогостояще, во-вторых, она длительная по времени и к зиме мы точно этого сделать не сможет. И в стане, самое главное, на это нет ресурсов", - сказал Нагорняк в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.

По его словам, сейчас основная защита энергообъектов Украины – это системы ПВО и построенные на подстанциях укрытия.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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