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В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.09.2024
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12:42 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.09.2024
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине
Очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T12:42
2024-09-09T12:42
в мире
украина
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются, мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений с собственно с той стороны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - сказал Песков.
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в мире, украина, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)
В мире, Украина, Россия, Дмитрий Песков, ВЭФ — 2024 (Восточный экономический форум)
В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине

Песков: очертаний урегулирования конфликта на Украине пока нет

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются, мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений с собственно с той стороны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - сказал Песков.
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