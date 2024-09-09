https://ria.ru/20240909/ukraina-1971579500.html

В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине

В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине - РИА Новости, 09.09.2024

В Кремле оценили перспективы урегулирования конфликта на Украине

Очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет, заявил пресс-секретарь... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T12:42

2024-09-09T12:42

2024-09-09T12:42

в мире

украина

россия

дмитрий песков

вэф — 2024 (восточный экономический форум)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Очертания урегулирования конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Что касается урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, то пока какие-то очертания фактически не прослеживаются, мы слышим разные заявления европейских стран, но мы не видим на этот счет заявлений с собственно с той стороны, которая дирижирует всем этим процессом, дирижирует всем коллективным Западом", - сказал Песков.

https://ria.ru/20240909/intervyu-1971577573.html

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в мире, украина, россия, дмитрий песков, вэф — 2024 (восточный экономический форум)