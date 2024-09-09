На Украине переиздадут учебники с картой страны без Крыма
"Литера": на Украине учебники с картой страны без Крыма отзовут и перепечатают
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На Украине учебники для семиклассников, которые вышли с картой страны без Крыма, отзовут из школ и перепечатают, сообщает издательство "Литера".
Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина в понедельник посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе.
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"Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения", - приводит слова издательства издание "Зеркало недели".
Уточняется, что издательство решило уволить главного дизайнера и вынести выговоры со штрафными санкциями всем причастным к выпуску учебника.
Отмечается, что учебник "Украинский язык. 7 класс " вышел в 2024 году и был одобрен министерством образования и науки.
Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма.
Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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