https://ria.ru/20240909/uchebniki-1971706824.html

На Украине переиздадут учебники с картой страны без Крыма

На Украине переиздадут учебники с картой страны без Крыма - РИА Новости, 09.09.2024

На Украине переиздадут учебники с картой страны без Крыма

На Украине учебники для семиклассников, которые вышли с картой страны без Крыма, отзовут из школ и перепечатают, сообщает издательство "Литера". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T21:58

2024-09-09T21:58

2024-09-09T21:58

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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. На Украине учебники для семиклассников, которые вышли с картой страны без Крыма, отзовут из школ и перепечатают, сообщает издательство "Литера". Депутат Верховной рады Украины от партии экс-президента Петра Порошенко "Европейская солидарность" София Федина в понедельник посетовала, что минобразования страны выпустило учебник по украинскому языку с картой Украины без Крыма в ее составе. "Мы признаем свою ошибку и отзываем все учебники из школ, зато отпечатываем за счет издания исправленный тираж и обеспечим новыми учебниками учебные заведения", - приводит слова издательства издание "Зеркало недели". Уточняется, что издательство решило уволить главного дизайнера и вынести выговоры со штрафными санкциями всем причастным к выпуску учебника. Отмечается, что учебник "Украинский язык. 7 класс " вышел в 2024 году и был одобрен министерством образования и науки. Это не первый подобный случай. В 2021 году украинские СМИ писали о выпуске учебника по истории Украины с картой страны без Крыма. Полуостров стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей территорией, многие страны Запада поддерживают Киев в этом вопросе. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20240909/rada-1971568680.html

https://ria.ru/20240809/ukraina-1965277445.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, россия, севастополь, петр порошенко, владимир путин, верховная рада украины, европейская солидарность, оон