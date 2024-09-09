Турецкий аналитик спрогнозировал выход страны из НАТО в ближайшие годы
Аналитик Латифоглу: Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО
© AP Photo / Yves HermanФлаги Турции и НАТО перед началом пресс-коференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите в Брюсселе
© AP Photo / Yves Herman
Флаги Турции и НАТО перед началом пресс-коференции президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана на саммите в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 9 сен - РИА Новости. Турция в ближайшие годы обязательно выйдет из НАТО - либо по собственной инициативе, либо ее выдавят из альянса, заявил РИА Новости турецкий политический аналитик Серхат Латифоглу, комментируя намерения Анкары вступить в БРИКС.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.
Лавров указал на молчание НАТО насчет стремления Турции в БРИКС
6 сентября, 07:28
"Турция подключится к БРИКС. Такое намерение имеется. Это будет беспрецедентный пример, когда страна НАТО будет членом БРИКС. Фундаментальные принципы БРИКС и Турции по внешней политике и экономике полностью совпадают", - сказал собеседник агентства.
По его словам, если посмотреть на действия Турции внутри НАТО, видно, что Анкара придерживается совсем иной политики, чем ее союзники по североатлантическому альянсу.
Латифоглу считает, что реакция НАТО на членство Турции в БРИКС будет в виде "черной пропаганды".
"В краткосрочной перспективе доза этой пропаганды увеличится. Мы всё это проходили, достаточно вспомнить пример закупки Турцией российских ЗРК С-400. Негатива будет много, НАТО будет давить на турецкую экономику", - заключил он.
В Нидерландах призвали выгнать Турцию из НАТО
29 июля, 12:04