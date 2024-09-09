https://ria.ru/20240909/turtsija-1971695954.html

Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции

Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции - РИА Новости, 09.09.2024

Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции

Турция приняла 35 миллионов туристов за семь месяцев текущего года, сезон проходит хорошо, несмотря на "горячие конфликты" в регионе, заявил президент страны... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T20:12

2024-09-09T20:12

2024-09-09T20:12

туризм

новости - туризм

турция

стамбул

россия

реджеп тайип эрдоган

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/0c/1920922683_0:155:3136:1919_1920x0_80_0_0_7d7663402da7bf36854e97aad470af55.jpg

АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турция приняла 35 миллионов туристов за семь месяцев текущего года, сезон проходит хорошо, несмотря на "горячие конфликты" в регионе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "В прошлом году Стамбул посетили 17 370 000 туристов. В целом по стране мы приняли 56 миллионов 700 тысяч человек со всех уголков мира. В этом году наша цель - 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов дохода от туризма. За первые 7 месяцев этого года мы приняли 35 миллионов туристов в нашей стране. Несмотря на горячие конфликты в нашем регионе, наш туристический сезон проходит хорошо. Мы верим, что достигнем наших целей в области туризма на 2024 год", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник после заседания кабинета министров. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.

https://ria.ru/20240813/turtsiya-1965841184.html

турция

стамбул

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

новости - туризм, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган