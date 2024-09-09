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Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции - РИА Новости, 09.09.2024
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Туризм
 
20:12 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/turtsija-1971695954.html
Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции
Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции - РИА Новости, 09.09.2024
Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции
Турция приняла 35 миллионов туристов за семь месяцев текущего года, сезон проходит хорошо, несмотря на "горячие конфликты" в регионе, заявил президент страны... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T20:12
2024-09-09T20:12
туризм
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турция приняла 35 миллионов туристов за семь месяцев текущего года, сезон проходит хорошо, несмотря на "горячие конфликты" в регионе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "В прошлом году Стамбул посетили 17 370 000 туристов. В целом по стране мы приняли 56 миллионов 700 тысяч человек со всех уголков мира. В этом году наша цель - 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов дохода от туризма. За первые 7 месяцев этого года мы приняли 35 миллионов туристов в нашей стране. Несмотря на горячие конфликты в нашем регионе, наш туристический сезон проходит хорошо. Мы верим, что достигнем наших целей в области туризма на 2024 год", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник после заседания кабинета министров. Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
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новости - туризм, турция, стамбул, россия, реджеп тайип эрдоган
Туризм, Новости - Туризм, Турция, Стамбул, Россия, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган рассказал, как проходит туристический сезон в Турции

Эрдоган: турсезон в Турции проходит хорошо, несмотря на конфликты в регионе

© iStock.com / Uladzimir ZuyeuОтдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© iStock.com / Uladzimir Zuyeu
Отдыхающие и туристы прибывают на курорты Антальи. Архивное фото
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Турция приняла 35 миллионов туристов за семь месяцев текущего года, сезон проходит хорошо, несмотря на "горячие конфликты" в регионе, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"В прошлом году Стамбул посетили 17 370 000 туристов. В целом по стране мы приняли 56 миллионов 700 тысяч человек со всех уголков мира. В этом году наша цель - 60 миллионов туристов и 60 миллиардов долларов дохода от туризма. За первые 7 месяцев этого года мы приняли 35 миллионов туристов в нашей стране. Несмотря на горячие конфликты в нашем регионе, наш туристический сезон проходит хорошо. Мы верим, что достигнем наших целей в области туризма на 2024 год", - сказал турецкий лидер, выступая в понедельник после заседания кабинета министров.
Турцию по итогам 2023 года посетили более 56 миллионов туристов, граждане РФ (6,3 миллиона) заняли первое место по числу путешественников, сообщил ранее министр культуры и туризма Мехмет Нури Эрсой. По словам министра, турецкие власти планируют по итогам года принять 60 миллионов туристов и получить 60 миллиардов долларов доходов от туриндустрии.
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