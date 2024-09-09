Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие
Избранный глава Республики Алтай Турчак рассказал о народной программе
Андрей Турчак. Архивное фото
БАРНАУЛ , 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за доверие и рассказал, что основой для его руководства регионом станет народная программа, которую сформировали вместе с жителями.
"Выборы в Республике Алтай состоялись, но это не повод почивать на лаврах. Все только начинается. Впереди у нашей команды - команды президента, команды Алтая - много работы. Поздравляю "Единую Россию" с более чем убедительным и заслуженным результатом", - написал Турчак.
Ранее со ссылкой на данные ЦИК РФ сообщалось, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов. Также отмечалось, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов после обработки 100% протоколов.
"Вместе с кандидатами от партии мы дважды проехали всю республику, встречались с жителями районов, отдаленных сел, города. Вместе с жителями Горного Алтая и главами районов, сельских поселений формировали народную программу развития республики - без фантазий и каких-то заоблачных целей, на основе реальных проблем и вопросов, о которых на встречах говорили люди", - подчеркнул Турчак.
Он отметил, что народная программа - это руководство к действию и формированию бюджета региона на ближайшие три года.
"Благодарю жителей республики за оказанное мне и нашей команде доверие", - подчеркнул Турчак.
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