https://ria.ru/20240909/turchak-1971527029.html

Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие

Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие - РИА Новости, 09.09.2024

Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие

Победивший на выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за доверие и рассказал, что основой для его руководства... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:46

2024-09-09T09:46

2024-09-09T09:46

политика

республика алтай

горный алтай

андрей турчак

единая россия

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выборы в россии — 2024

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БАРНАУЛ , 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за доверие и рассказал, что основой для его руководства регионом станет народная программа, которую сформировали вместе с жителями. "Выборы в Республике Алтай состоялись, но это не повод почивать на лаврах. Все только начинается. Впереди у нашей команды - команды президента, команды Алтая - много работы. Поздравляю "Единую Россию" с более чем убедительным и заслуженным результатом", - написал Турчак. Ранее со ссылкой на данные ЦИК РФ сообщалось, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов. Также отмечалось, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов после обработки 100% протоколов. "Вместе с кандидатами от партии мы дважды проехали всю республику, встречались с жителями районов, отдаленных сел, города. Вместе с жителями Горного Алтая и главами районов, сельских поселений формировали народную программу развития республики - без фантазий и каких-то заоблачных целей, на основе реальных проблем и вопросов, о которых на встречах говорили люди", - подчеркнул Турчак. Он отметил, что народная программа - это руководство к действию и формированию бюджета региона на ближайшие три года. "Благодарю жителей республики за оказанное мне и нашей команде доверие", - подчеркнул Турчак.

https://ria.ru/20240908/altay-1971441693.html

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, республика алтай, горный алтай, андрей турчак, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024