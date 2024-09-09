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Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие - РИА Новости, 09.09.2024
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09:46 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/turchak-1971527029.html
Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие
Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие - РИА Новости, 09.09.2024
Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие
Победивший на выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за доверие и рассказал, что основой для его руководства... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T09:46
2024-09-09T09:46
политика
республика алтай
горный алтай
андрей турчак
единая россия
цик рф
выборы в россии — 2024
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БАРНАУЛ , 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за доверие и рассказал, что основой для его руководства регионом станет народная программа, которую сформировали вместе с жителями. "Выборы в Республике Алтай состоялись, но это не повод почивать на лаврах. Все только начинается. Впереди у нашей команды - команды президента, команды Алтая - много работы. Поздравляю "Единую Россию" с более чем убедительным и заслуженным результатом", - написал Турчак. Ранее со ссылкой на данные ЦИК РФ сообщалось, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов. Также отмечалось, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов после обработки 100% протоколов. "Вместе с кандидатами от партии мы дважды проехали всю республику, встречались с жителями районов, отдаленных сел, города. Вместе с жителями Горного Алтая и главами районов, сельских поселений формировали народную программу развития республики - без фантазий и каких-то заоблачных целей, на основе реальных проблем и вопросов, о которых на встречах говорили люди", - подчеркнул Турчак. Он отметил, что народная программа - это руководство к действию и формированию бюджета региона на ближайшие три года. "Благодарю жителей республики за оказанное мне и нашей команде доверие", - подчеркнул Турчак.
https://ria.ru/20240908/altay-1971441693.html
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политика, республика алтай, горный алтай, андрей турчак, единая россия, цик рф, выборы в россии — 2024
Политика, Республика Алтай, Горный Алтай, Андрей Турчак, Единая Россия, ЦИК РФ, Выборы в России — 2024
Избранный глава Республики Алтай Турчак поблагодарил жителей за доверие

Избранный глава Республики Алтай Турчак рассказал о народной программе

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкАндрей Турчак
Андрей Турчак - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Андрей Турчак. Архивное фото
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БАРНАУЛ , 9 сен – РИА Новости. Победивший на выборах главы Республики Алтай Андрей Турчак в своем Telegram-канале поблагодарил жителей за доверие и рассказал, что основой для его руководства регионом станет народная программа, которую сформировали вместе с жителями.
"Выборы в Республике Алтай состоялись, но это не повод почивать на лаврах. Все только начинается. Впереди у нашей команды - команды президента, команды Алтая - много работы. Поздравляю "Единую Россию" с более чем убедительным и заслуженным результатом", - написал Турчак.
Дистанционное электронное голосование - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
В Республике Алтай более 21 тысячи человек проголосовали с помощью ДЭГ
8 сентября, 17:35
Ранее со ссылкой на данные ЦИК РФ сообщалось, что врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов после обработки 100% протоколов. Также отмечалось, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах в государственное собрание Республики Алтай с 53,84% голосов после обработки 100% протоколов.
"Вместе с кандидатами от партии мы дважды проехали всю республику, встречались с жителями районов, отдаленных сел, города. Вместе с жителями Горного Алтая и главами районов, сельских поселений формировали народную программу развития республики - без фантазий и каких-то заоблачных целей, на основе реальных проблем и вопросов, о которых на встречах говорили люди", - подчеркнул Турчак.
Он отметил, что народная программа - это руководство к действию и формированию бюджета региона на ближайшие три года.
"Благодарю жителей республики за оказанное мне и нашей команде доверие", - подчеркнул Турчак.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаРеспублика АлтайГорный АлтайАндрей ТурчакЕдиная РоссияЦИК РФВыборы в России — 2024
 
 
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