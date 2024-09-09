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Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов - РИА Новости, 09.09.2024
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов
Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T01:51
2024-09-09T01:51
2024-09-09T01:51
республика алтай
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выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Александр Кириллов от ЛДПР с 10,02% голосов, третьим идет Олег Добрынин от партии "Родина" с 6,31%.
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республика алтай, андрей турчак, александр кириллов ("алекс лесли"), цик рф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, политика
Республика Алтай, Андрей Турчак, Александр Кириллов ("Алекс Лесли"), ЦИК РФ, Единая Россия, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Политика
Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов
Турчак побеждает на выборах главы Алтая с 74,09% после обработки всех протоколов