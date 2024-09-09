https://ria.ru/20240909/turchak-1971499872.html

Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов

Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов - РИА Новости, 09.09.2024

Турчак побеждает на выборах главы Республики Алтай с 74,09 процента голосов

Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T01:51

2024-09-09T01:51

2024-09-09T01:51

республика алтай

андрей турчак

александр кириллов ("алекс лесли")

цик рф

единая россия

лдпр

выборы в россии — 2024

политика

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Врио главы Республики Алтай Андрей Турчак ("Единая Россия") побеждает на выборах главы республики с 74,09% голосов, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов. Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, второе место занимает Александр Кириллов от ЛДПР с 10,02% голосов, третьим идет Олег Добрынин от партии "Родина" с 6,31%.

https://ria.ru/20240909/babushkin-1971499523.html

республика алтай

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республика алтай, андрей турчак, александр кириллов ("алекс лесли"), цик рф, единая россия, лдпр, выборы в россии — 2024, политика