https://ria.ru/20240909/tseny-1971710667.html

В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16

В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16 - РИА Новости, 09.09.2024

В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16

Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T22:35

2024-09-09T22:35

2024-09-09T22:35

экономика

технологии

россия

сша

apple

мтс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/41639/68/416396880_0:60:640:420_1920x0_80_0_0_1ca7a88c76db6e395f55d28f50147c71.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max. "Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ - 129 990 рублей, 512 ГБ - 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ - в 149 990 рублей, а на 512 ГБ - в 179 990 рублей. При этом iPhone 16 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) - 229 990 рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 ТБ. Стоимость умных часов Apple Watch 10 начинается от 54 990 рублей. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 придется 109 990 рублей. Цены на наушники AirPods начинаются от 19 990 рублей, а новые AirPods Max обойдутся россиянам в 79 990 рублей. "Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию... Среди главных причин популярности - преданная аудитория экосистемы Apple", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.

https://ria.ru/20240626/iphone-1955510913.html

https://ria.ru/20240404/fas-1937750640.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, технологии, россия, сша, apple, мтс