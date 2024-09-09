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В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16 - РИА Новости, 09.09.2024
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22:35 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/tseny-1971710667.html
В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16
В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16 - РИА Новости, 09.09.2024
В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16
Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T22:35
2024-09-09T22:35
экономика
технологии
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС. Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max. "Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ - 129 990 рублей, 512 ГБ - 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ - в 149 990 рублей, а на 512 ГБ - в 179 990 рублей. При этом iPhone 16 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) - 229 990 рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 ТБ. Стоимость умных часов Apple Watch 10 начинается от 54 990 рублей. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 придется 109 990 рублей. Цены на наушники AirPods начинаются от 19 990 рублей, а новые AirPods Max обойдутся россиянам в 79 990 рублей. "Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию... Среди главных причин популярности - преданная аудитория экосистемы Apple", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
https://ria.ru/20240626/iphone-1955510913.html
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экономика, технологии, россия, сша, apple, мтс
Экономика, Технологии, Россия, США, Apple, МТС
В МТС рассказали о ценах на новые iPhone 16

МТС: цены на новые iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей

© Flickr / confidentjohnЛоготип Apple
Логотип Apple - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Flickr / confidentjohn
Логотип Apple. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Цены в России на новые смартфоны iPhone 16 по предзаказу начинаются от 115 тысяч рублей, на часы Apple Watch - от 55 тысяч рублей, рассказали РИА Новости в МТС.
Американская компания Apple в понедельник представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
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"Новые смартфоны доступны в четырех версиях, во всех цветах и конфигурациях: iPhone 16, 16 Plus, 16 Pro и 16 Pro Max", - заявили в МТС. Так, цена iPhone 16 128 ГБ составляет 114 990 рублей, 256 ГБ - 129 990 рублей, 512 ГБ - 159 990 рублей. iPhone 16 Plus 128 ГБ обойдется в 134 990 рублей, на 256 ГБ - в 149 990 рублей, а на 512 ГБ - в 179 990 рублей.
При этом iPhone 16 Pro 128 ГБ стоит 154 990 рублей, а на 1 терабайт (ТБ) - 229 990 рублей. Цены на iPhone 16 Pro Max начинаются от 194 990 рублей и до 254 990 рублей за 1 ТБ.
Стоимость умных часов Apple Watch 10 начинается от 54 990 рублей. В свою очередь, заплатить за Apple Watch Ultra 2 придется 109 990 рублей. Цены на наушники AirPods начинаются от 19 990 рублей, а новые AirPods Max обойдутся россиянам в 79 990 рублей.
"Ожидаем, что спрос на iPhone 16 значительно превысит показатели 15 линейки. iPhone 16 станет одной из ключевых новинок рынка смартфонов в 2024 году, несмотря на растущую конкуренцию... Среди главных причин популярности - преданная аудитория экосистемы Apple", - подчеркнул гендиректор розничной сети МТС Андрей Губанов.
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