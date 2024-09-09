https://ria.ru/20240909/tovarooborot-1971525954.html

Китай стал главным партнером Москвы по объему товарооборота в странах БРИКС

Китай стал главным партнером Москвы по объему товарооборота в странах БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024

Китай стал главным партнером Москвы по объему товарооборота в странах БРИКС

Свыше 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:15

2024-09-09T10:15

2024-09-09T10:15

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

москва

максим ликсутов

анатолий гарбузов

сергей собянин

китай

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Свыше 70% товарооборота Москвы со странами БРИКС в первом полугодии 2024 года пришлось на Китай, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов."Объем взаимной торговли Москвы с участниками БРИКС в январе-июне 2024 года вырос практически на 15%. Наиболее интенсивно столица сотрудничает с Китаем – на КНР приходится более 70% товарооборота со странами межгосударственного объединения. Благодаря мерам поддержки промышленного экспорта, которые реализуются по распоряжению мэра Москвы Сергея Собянина, городские предприятия наращивают экспорт продукции машиностроения, металлообработки,фармацевтики и косметики, а также товаровагропромышленного комплекса", – рассказал Ликсутов, слова которого привели в пресс-службе департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы.Отмечается, что в структуре общероссийского товарооборота со странами БРИКС доля столицы составляет более 40%"На товары промышленных отраслей приходится порядка 56% в структуре московского ННЭ на рынки стран-участниц БРИКС. Повышенным спросом пользуется московское высокотехнологичное оборудование, продукция химической промышленности, полуфабрикаты для производства отливок узлов и деталей машин и механизмов", – сказал министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.Кроме того, экспорт товаров пищевой и перерабатывающей промышленности в страны БРИКС за январь-июнь вырос на 50%. Московские производители поставляют на рынок стран БРИКС шоколадные кондитерские изделия, напитки, мороженое, вафли, печенье и прочие сладости.В ДИПП уточнили, что продукция булочно-кондитерского холдинга "Коломенский" уже почти 3 года присутствует на китайском рынке. При поддержке центра "Моспром" компания расширяет линейку поставок. В свою очередь, гендиректор холдинга Дмитрий Козлов заявил, что в 2023 году компания подписала с зарубежным контрагентом договор на поставку в Китай новой линейки продукции и сейчас активно расширяет пул заказчиков на данном рынке.Начиная с 2022 года, в том числе за счет оказанной центром "Моспром" поддержки, столичные производители несырьевой неэнергетической продукции переориентировали свои экспортные потоки и нашли новых партнеров на рынках Латинской Америки, Африки, Ближнего Востока, Юго-Восточной Азии и стран СНГ.Кроме того, в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт" работает цифровая платформа "Мой экспорт", тап представителям бизнеса предоставляют поддержку. К примеру, там можно бесплатно получить консультацию экспертов, аналитику, помощь в продвижении товаров на международных маркетплейсах, а также пройти онлайн-обучение и многое другое.Ранее Гарбузов сообщал, что по итогам 2023 года взаимная торговля Москвы и стран-участниц БРИКС увеличилась на 36,5%.

https://ria.ru/20240908/moskva-1971392099.html

https://ria.ru/20240907/torgovlya--1971191123.html

москва

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, максим ликсутов , анатолий гарбузов, сергей собянин, китай