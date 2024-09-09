https://ria.ru/20240909/tomskaya_oblast-1971509995.html

Экс-замгубернатора Томской области осудили за организацию растраты

Экс-замгубернатора Томской области осудили за организацию растраты - РИА Новости, 09.09.2024

Экс-замгубернатора Томской области осудили за организацию растраты

Советский райсуд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:02

2024-09-09T07:02

2024-09-09T13:42

томская область

юрий гурдин

россия

томск

происшествия

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НОВОСИБИРСК, 9 сен — РИА Новости. Советский райсуд Томска приговорил бывшего заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике Юрия Гурдина к пяти годам колонии за организацию растраты 79 миллионов рублей и поддельные дипломы о высшем образовании, сообщает прокуратура региона."С учетом позиции государственного обвинителя суд приговорил виновного к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 400 тысяч рублей, с лишением права в течение трех лет занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления", — рассказали в надзорном ведомстве.Гурдина признали виновным по части третьей статьи 33, части четвертой статьи 160 УК (организация растраты), части третьей статьи 327 УК (использование заведомо подложного документа). Как установил суд, бывший чиновник разработал преступную схему, направленную на "растрату в пользу коммерческой организации денежных средств, выделенных из областного бюджета на разработку и обоснование концепции проекта "Создание и развитие многофункционального студенческого городка в Томской области".Соучастником преступления стал директор регионального фонда развития инвестиционной деятельности и проектного управления, которому фактически были вверены бюджетные деньги. Директор фонда, действуя по указанию замгубернатора, оплатил коммерческой организации работы по завышенной стоимости, в результате чего региональный бюджет не досчитался более 79 миллионов рублей, рассказали в прокуратуре.Кроме того, отметили в надзорном ведомстве, подсудимый при трудоустройстве на должность замгубернатора представил два подложных диплома о высшем образовании. Уголовное дело было возбуждено по материалам регионального управления Федеральной службы безопасности."Чиновник также признан виновным в использовании заведомо подложного документа, ему назначено наказание в виде 200 часов обязательных работ, от отбывания которого он освобожден в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности", — сообщили в прокуратуре.Суд также частично удовлетворил гражданский иск прокуратуры и взыскал с осужденного в счет возмещения ущерба 79 миллионов рублей. Приговор пока не вступил в силу.Бывшего вице-губернатора задержали в июне 2022 года. Гурдин занимал должность заместителя губернатора Томской области по инвестиционной политике и имущественным отношениям с 2012 года. Он ушел в отставку "в связи с окончанием срока служебного контракта" 12 мая 2022 года, после отставки губернатора Сергея Жвачкина и назначения на пост врио главы региона Владимира Мазура.В администрации Томской области Гурдин отвечал за реализацию региональной политики в сфере инвестиций и имущественных отношений, а также международных и региональных связей. В частности, он курировал развитие особой экономической зоны, промышленных парков и территории опережающего развития в Северске.

https://ria.ru/20240719/sud-1960756458.html

https://ria.ru/20240731/sud-1963090570.html

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томская область, юрий гурдин, россия, томск, происшествия