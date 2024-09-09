https://ria.ru/20240909/tetkino-1971511148.html

Житель курского поселка Теткино рассказал, как дроны ВСУ сжигают дома

Житель курского поселка Теткино рассказал, как дроны ВСУ сжигают дома - РИА Новости, 09.09.2024

Житель курского поселка Теткино рассказал, как дроны ВСУ сжигают дома

Житель курского Тёткино рассказал РИА Новости, что украинские дроны сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T07:27

2024-09-09T07:27

2024-09-09T08:50

специальная военная операция на украине

владимир путин

валерий герасимов

россия

курская область

глушковский район

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971516966_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_af1eb12a6252775d03b532dd8d061333.jpg

КУРСК, 9 сен - РИА Новости. Житель курского Тёткино рассказал РИА Новости, что украинские дроны сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди. Поселок Тёткино Глушковского района граничит с Сумской областью Украины и регулярно подвергается обстрелам и атакам БПЛА со стороны ВСУ. Оперштаб Курской области 14 августа принял решение об обязательной эвакуации Глушковского района. Житель Тёткино по имени Александр, как и большинство его односельчан, покинул село больше месяца назад, но продолжает изредка туда приезжать, чтобы проверить сохранность и своего дома, и домов соседей. По его словам, путь непростой: на машине, пешком пара десятков километров, на лодке. "Последний раз был вчера, а до этого на прошлой неделе. Наверно, больше не поеду. Слишком опасно, летают дроны, поджигают уцелевшие чудом дома. От инфраструктуры ничего не осталось: разрушена администрация, магазины, дом культуры, у школы сгорела крыша... А вот больница ещё держится и детский сад", - рассказывает он. Александр показывает видео, снятое им в Тёткино в последнюю свою поездку: вот сгоревшая трёхэтажка, где была его квартира, а это клуб - в нём уцелел только спортивный зал. Также он снял своего односельчанина, играющего на гитаре в тлеющем доме культуры, где тот ещё недавно выступал. "В Тёткино остаются ещё люди, как мне кажется, человек тридцать. Уезжать они не хотят, а кому-то просто некуда. На улицах много домашних животных бродит, есть павшая скотина", - говорит Александр. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 8 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на Курском направлении противник потерял более 11,2 тысячи военных, 87 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971509008.html

https://ria.ru/20240909/kurskaya_oblast-1971510694.html

https://ria.ru/20240908/klimov-1971491476.html

россия

курская область

глушковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Житель курского Теткино о том, как украинские дроны сжигают дома Житель курского Теткино рассказал и показал РИА Новости, как украинские дроны сжигают дома в разрушенном селе, где до сих пор живут мирные люди. На кадрах, предоставленных агентству, запечатлены масштабы разрушений, а на руинах дома культуры его односельчанин спел под гитару на память об этом месте. 2024-09-09T07:27 true PT1M49S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир путин, валерий герасимов, россия, курская область, глушковский район, вооруженные силы украины