https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971517448.html
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:47
2024-09-09T08:47
2024-09-09T08:50
политика
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, на третьем месте ЛДПР с 4,41% голосов, на четвертом - "Новые люди" с 4,21%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с 3,27% голосов.
https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Единая Россия, Выборы в России — 2024
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана с 76,75 процента голосов