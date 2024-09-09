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ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана - РИА Новости, 09.09.2024
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08:47 09.09.2024 (обновлено: 08:50 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971517448.html
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T08:47
2024-09-09T08:50
политика
единая россия
выборы в россии — 2024
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, на третьем месте ЛДПР с 4,41% голосов, на четвертом - "Новые люди" с 4,21%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с 3,27% голосов.
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политика, единая россия, выборы в россии — 2024
Политика, Единая Россия, Выборы в России — 2024
ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана

ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана с 76,75 процента голосов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкВидеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Видеостена в Информационном центре Центральной избирательной комиссии РФ
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.
Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, на третьем месте ЛДПР с 4,41% голосов, на четвертом - "Новые люди" с 4,21%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с 3,27% голосов.
Итоги единого дня голосования — 2024
Итоги единого дня голосования — 2024
8 сентября, 13:37
 
ПолитикаЕдиная РоссияВыборы в России — 2024
 
 
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