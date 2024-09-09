https://ria.ru/20240909/tatarstan-1971517448.html

ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана

ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана - РИА Новости, 09.09.2024

ЕР побеждает на выборах в Госсовет Татарстана

Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:47

2024-09-09T08:47

2024-09-09T08:50

политика

единая россия

выборы в россии — 2024

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов парламента Татарстана с 76,75% голосов, на втором месте КПРФ с 10,54%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов.Согласно данным онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, на третьем месте ЛДПР с 4,41% голосов, на четвертом - "Новые люди" с 4,21%, замыкает пятерку "Справедливая Россия – Патриоты - За правду" с 3,27% голосов.

https://ria.ru/20240908/vybory-1970757548.html

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, единая россия, выборы в россии — 2024