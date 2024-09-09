https://ria.ru/20240909/tamozhnya-1971550689.html
Замглавы ФТС подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС
Замглавы ФТС подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024
Замглавы ФТС подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС
В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев подвел итоги встречи глав... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T11:05
2024-09-09T11:05
2024-09-09T11:05
брикс
экономика
федеральная таможенная служба (фтс россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971550266_0:71:3391:1978_1920x0_80_0_0_293b38aa72346dfbacb8ed8aa1537e23.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС, состоявшейся в Москве 3 сентября. Присутствовали делегации из Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии и Бразилии.В числе первоочередных задач — внедрение элементов искусственного интеллекта в программные средства: "Обмен опытом в цифровизации между странами позволяет достичь главного — выработки единых подходов при администрировании, а это дает возможность прозрачно и предсказуемо осуществлять внешнеэкономическую деятельность для участников рынка", — отметил Сергей Шкляев.В рамках встречи впервые был подписан план по признанию института уполномоченного экономического оператора. Анализируя перспективы взаимодействия таможенных служб стран БРИКС, Сергей Шкляев подчеркнул: "Важный вопрос — создание Академии таможенных органов БРИКС. Эта идея концептуально поддержана, все государства высказали готовность обмениваться должностными лицами и проводить обучение в высших учебных заведениях. В РФ это Таможенная академия"."Главная цель — создание единых подходов таможенного администрирования", — заключил заместитель руководителя ФТС Сергей Шкляев.
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/09/1971550266_331:0:3062:2048_1920x0_80_0_0_8f03d60b6d91e4c3ae4991365b848ab4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брикс, экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии)
БРИКС, Экономика, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС, состоявшейся в Москве 3 сентября. Присутствовали делегации из Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии и Бразилии.
В числе первоочередных задач — внедрение элементов искусственного интеллекта в программные средства: "Обмен опытом в цифровизации между странами позволяет достичь главного — выработки единых подходов при администрировании, а это дает возможность прозрачно и предсказуемо осуществлять внешнеэкономическую деятельность для участников рынка", — отметил Сергей Шкляев.
В рамках встречи впервые был подписан план по признанию института уполномоченного экономического оператора. Анализируя перспективы взаимодействия таможенных служб стран БРИКС, Сергей Шкляев подчеркнул: "Важный вопрос — создание Академии таможенных органов БРИКС. Эта идея концептуально поддержана, все государства высказали готовность обмениваться должностными лицами и проводить обучение в высших учебных заведениях. В РФ это Таможенная академия".
"Главная цель — создание единых подходов таможенного администрирования", — заключил заместитель руководителя ФТС Сергей Шкляев.