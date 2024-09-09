https://ria.ru/20240909/tamozhnya-1971550689.html

Замглавы ФТС подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС

Замглавы ФТС подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС - РИА Новости, 09.09.2024

Замглавы ФТС подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС

В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев подвел итоги встречи глав... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T11:05

2024-09-09T11:05

2024-09-09T11:05

брикс

экономика

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. В пресс-центре Международной медиагруппы "Россия сегодня" заместитель руководителя Федеральной таможенной службы Сергей Шкляев подвел итоги встречи глав таможенных служб стран БРИКС, состоявшейся в Москве 3 сентября. Присутствовали делегации из Индии, Китая, ЮАР, Эфиопии и Бразилии.В числе первоочередных задач — внедрение элементов искусственного интеллекта в программные средства: "Обмен опытом в цифровизации между странами позволяет достичь главного — выработки единых подходов при администрировании, а это дает возможность прозрачно и предсказуемо осуществлять внешнеэкономическую деятельность для участников рынка", — отметил Сергей Шкляев.В рамках встречи впервые был подписан план по признанию института уполномоченного экономического оператора. Анализируя перспективы взаимодействия таможенных служб стран БРИКС, Сергей Шкляев подчеркнул: "Важный вопрос — создание Академии таможенных органов БРИКС. Эта идея концептуально поддержана, все государства высказали готовность обмениваться должностными лицами и проводить обучение в высших учебных заведениях. В РФ это Таможенная академия"."Главная цель — создание единых подходов таможенного администрирования", — заключил заместитель руководителя ФТС Сергей Шкляев.

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2024

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

брикс, экономика, федеральная таможенная служба (фтс россии)