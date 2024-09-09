https://ria.ru/20240909/sumy-1971629097.html
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 09.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T15:37
2024-09-09T15:37
2024-09-09T15:37
специальная военная операция на украине
в мире
сумы
украина
сумская область
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:453:1011:1022_1920x0_80_0_0_6b7a16646d336ed25d9eead7bedde13b.jpg
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил еще о серии взрывов в Сумах. Ранее в понедельник тот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
сумы
украина
сумская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/18/1941959975_0:359:1011:1117_1920x0_80_0_0_c03ee1e8abed8b9fd91b6a02b8613259.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сумы, украина, сумская область, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Сумы, Украина, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы