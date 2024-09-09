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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах - РИА Новости, 09.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрывах в Сумах

Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T15:37

2024-09-09T15:37

2024-09-09T15:37

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Взрывы прогремели в понедельник в городе Сумы на севере Украины на фоне объявленной воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное". Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в Сумской области звучит воздушная тревога. "В Сумах прогремел взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного". Позднее телеканал сообщил еще о серии взрывов в Сумах. Ранее в понедельник тот же телеканал сообщал о взрывах в Сумах на фоне воздушной тревоги.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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