https://ria.ru/20240909/sumy-1971587911.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 09.09.2024

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах

В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:10

2024-09-09T13:10

2024-09-09T13:46

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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах был слышен звук взрыва", — указано в материале. С 12:57 (совпадает с московским) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.

https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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в мире, украина, сумская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины