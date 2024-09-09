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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах - РИА Новости, 09.09.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:10
2024-09-09T13:10
2024-09-09T13:46
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МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. В Сумах прогремел взрыв, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram. "В Сумах был слышен звук взрыва", — указано в материале. С 12:57 (совпадает с московским) в Сумской области звучит сигнал воздушной тревоги. В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.
https://ria.ru/20240909/memrik-1971581325.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Сумская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Сумах
"Общественное": в Сумах на фоне воздушной тревоги прогремел взрыв