https://ria.ru/20240909/sud-1971604884.html

Житель Омска получил 19 лет колонии за убийство беременной жены

Житель Омска получил 19 лет колонии за убийство беременной жены - РИА Новости, 09.09.2024

Житель Омска получил 19 лет колонии за убийство беременной жены

Жителя Омской области, жестоко убившего свою беременную жену из-за портативной колонки, приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:14

2024-09-09T14:14

2024-09-09T14:14

происшествия

омская область

россия

омск

следственный комитет россии (ск рф)

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ОМСК, 9 сен - РИА Новости. Жителя Омской области, жестоко убившего свою беременную жену из-за портативной колонки, приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе регионального СУСК РФ в Telegram-канале. Преступление произошло в октябре 2023 года в частном доме на улице Средняя в Омске. 35-летний мужчина, ранее неоднократно судимый за кражи, разбой и нанесение легкого вреда здоровью, избил свою 18-летнюю жену, посчитав, что она испортила портативную колонку. Убитая была беременна. Преступление мужчина совершил с особой жестокостью — прыгал на животе, крича, что женщина не достойна быть матерью его детей, на ее теле нашли 138 различных травм. Было возбуждено уголовное дело по статье "убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности, совершенное с особой жестокостью". "Приговором суда осужденному назначено наказание в виде 19 лет 10 дней лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима и 1 год 6 месяцев ограничения свободы", - сообщили в пресс-службе. Также мужчина должен выплатить отцу убитой 1 миллион рублей компенсации морального вреда.

https://ria.ru/20240909/peterburg-1971529046.html

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россия

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происшествия, омская область, россия, омск, следственный комитет россии (ск рф)