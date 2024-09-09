https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971611102.html

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.09.2024

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 13 районах в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:42

2024-09-09T14:42

2024-09-09T14:54

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

россия

в мире

сумы

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 13 районах в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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сумы

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Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы украины, россия, в мире, сумы, министерство обороны рф (минобороны рф)