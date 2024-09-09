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Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:42 09.09.2024 (обновлено: 14:54 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971611102.html
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 09.09.2024
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 13 районах в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:42
2024-09-09T14:54
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
в мире
сумы
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 13 районах в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, в мире, сумы, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, В мире, Сумы, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны: авиация нанесла удары по резервам 11 бригад ВСУ в Сумской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота расчета РСЗО в зоне СВО
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по скоплению резервов 11 украинских бригад в 13 районах в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения иностранных наемников в Сумской области и резервов 22-й и 41-й механизированных, 80-й, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ и 1-ой бригады президента, а также 101-й, 103-й, 107-й, 119-й, 129-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Белополье, Беловоды, Бояро-Лежачи, Басовка, Глухов, Кондратовка, Локня, Свесса, Владимировка, Первомайское, Сумы, Юнаковка и Ямполь", - говорится в сообщении.
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22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияВ миреСумыМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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