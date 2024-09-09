https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971609559.html
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области
Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:36
2024-09-09T14:36
2024-09-09T15:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесном массиве в приграничном районе Курской области. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север", - говорится в сообщении.В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение мест временного размещения личного состава противника, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области
Минобороны: артиллерия "Севера" ударила по украинским боевикам в Курской области