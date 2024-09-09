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В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:36 09.09.2024 (обновлено: 15:11 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971609559.html
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области
Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:36
2024-09-09T15:11
специальная военная операция на украине
россия
курская область
вооруженные силы украины
украина
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесном массиве в приграничном районе Курской области. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север", - говорится в сообщении.В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение мест временного размещения личного состава противника, уточнили в ведомстве.
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россия, курская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Вооруженные силы Украины, Украина, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области

Минобороны: артиллерия "Севера" ударила по украинским боевикам в Курской области

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота военнослужащих расчета миномета "Тюльпан" в зоне СВО
Работа военнослужащих расчета миномета Тюльпан в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесном массиве в приграничном районе Курской области. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север", - говорится в сообщении.
В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение мест временного размещения личного состава противника, уточнили в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьВооруженные силы УкраиныУкраинаМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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