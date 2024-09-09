https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971609559.html

В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области

В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области - РИА Новости, 09.09.2024

В Минобороны рассказали об ударе по украинским боевикам в Курской области

Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:36

2024-09-09T14:36

2024-09-09T15:11

специальная военная операция на украине

россия

курская область

вооруженные силы украины

украина

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Российская артиллерия группировки войск "Север" нанесла удар по скоплению живой силы ВСУ, укрывавшейся в лесном массиве в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны РФ."Средствами воздушной разведки одного из подразделений группировки войск "Север" было обнаружено скопление живой силы ВСУ в лесном массиве в приграничном районе Курской области. После подтверждения, обнаруженные цели были уничтожены артиллерией группировки войск "Север", - говорится в сообщении.В режиме реального времени средствами объективного контроля фиксировалось уничтожение мест временного размещения личного состава противника, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Наталья Макарова

россия, курская область, вооруженные силы украины, украина, министерство обороны рф (минобороны рф)