https://ria.ru/20240909/spetsoperatsiya-1971534894.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 09.09.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T16:33

2024-09-09T16:33

2024-09-09T16:33

инфографика

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы украины

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России наРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны и администраций новых регионов на 9 сентября 2024 годаЗа минувшие сутки российские подразделения освободили село Мемрик в Донецкой Народной Республике. Кроме того, отбили 15 контратак ВСУ на Харьковском, Купянском, Донецком, Авдеевском и Южнодонецком направлениях. Поражены 148 районов скопления живой силы и техники, склады боеприпасов. Средства ПВО сбили 45 беспилотников, две управляемые авиабомбы Hammer и четыре снаряда РСЗО HIMARS.Параллельно российская группировка продолжала операцию по уничтожению формирований ВСУ в Курской области. Отражены три атаки противника. Проведены разведывательно-поисковые действия по выявлению и уничтожению в лесных массивах диверсионных групп. Украинская армия потеряла до 510 военнослужащих.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 642 самолета, 283 вертолета, 31166 беспилотников, 579 зенитных ракетных комплексов, 1447 реактивных систем залпового огня, 17969 танков и других бронемашин, 14358 орудий полевой артиллерии и 25825 единиц автомобильной техники.

россия

луганская народная республика

украина

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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