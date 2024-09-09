https://ria.ru/20240909/sobyanin-1971996702.html

Собянин: порядка 65 тысяч фонарей появятся в Москве до 2030 года

Собянин: порядка 65 тысяч фонарей появятся в Москве до 2030 года - РИА Новости, 11.09.2024

Собянин: порядка 65 тысяч фонарей появятся в Москве до 2030 года

Столица России входит тройку лидеров самых освященных городов мира, порядка 65 тысяч фонарей появятся в Москве до 2030 года, сообщил мэр города Сергей Собянин. РИА Новости, 11.09.2024

2024-09-09T08:48

2024-09-09T08:48

2024-09-11T09:56

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москва

сергей собянин

освещение

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Столица России входит тройку лидеров самых освященных городов мира, порядка 65 тысяч фонарей появятся в Москве до 2030 года, сообщил мэр города Сергей Собянин. "Сегодня столица России входит в ТОП-3 самых освещенных городов мира. Каждый вечер в городе зажигается свыше миллиона светильников для наружного освещения и архитектурно-художественной подсветки. С 2011 года мы увеличили число осветительных приборов примерно в 2 раза. До 2030 года добавим еще порядка 65 тысяч новых фонарей", - написал Собянин в своем личном блоге. Он уточнил, что свыше 7 тысяч систем контрастного освещения установят на пешеходных переходах. Бетонные опоры освещения по мере истечения сроков эксплуатации планируют заменять на более легкие и красивые стальные конструкции. Мэр добавил, что в ближайшие 6 лет в столице увеличится число объектов архитектурно-художественной подсветки, их число составит около 2,8 тысячи. "А праздничное оформление города будет оставаться таким же ярким и креативным, каким его привыкли видеть москвичи. Почти 10 тысяч декоративных конструкций будут радовать глаз и согревать теплом длинными зимними ночами", - пояснил Собянин. Глава города также рассказал, что к 2030 году в столице не останется ни одного старого светильника, 100% городского освещения станет светодиодным. Еще планируется полностью покрыть осветительной сетью все неосвещенные зоны.

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Артем Смирнов

москва, сергей собянин, освещение