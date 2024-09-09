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СМИ назвали интерес Турции к БРИКС предупреждением НАТО - РИА Новости, 09.09.2024
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10:26 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/smi-1971538842.html
СМИ назвали интерес Турции к БРИКС предупреждением НАТО
СМИ назвали интерес Турции к БРИКС предупреждением НАТО - РИА Новости, 09.09.2024
СМИ назвали интерес Турции к БРИКС предупреждением НАТО
Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость отношениями с НАТО, является предупреждением североатлантическому альянсу о необходимости учесть... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:26
2024-09-09T10:26
в мире
турция
анкара (провинция)
россия
юрий ушаков
брикс
нато
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость отношениями с НАТО, является предупреждением североатлантическому альянсу о необходимости учесть озабоченности Анкары, пишет в понедельник газета Star. Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении. "Членство Турции в БРИКС создаёт сложную динамику в НАТО, членом которой она является уже давно. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость нынешним состоянием отношений в НАТО, где она часто чувствует себя отодвинутой на второй план или враждует с другими членами по таким ключевым вопросам, как оборонные закупки, региональная безопасность и политическая сплочённость. Это также может послужить предупреждением для НАТО о необходимости учесть озабоченность Турции и более тесно сотрудничать, чтобы сплотить альянс перед лицом растущих глобальных вызовов", - пишет издание. Газета отмечает, что интерес Турции к БРИКС отражает стратегический поворот в ее внешней политике. "Глобальная экономическая и геополитическая обстановка стремительно меняется, и все большее влияние приобретают развивающиеся рынки и незападные альянсы, такие как БРИКС. Турция рассматривает БРИКС как возможность диверсифицировать свои экономические партнёрства и снизить зависимость от традиционных западных союзников", - отмечает газета. "Более того, растущая многополярность в мировых делах побуждает Турцию искать новые площадки, на которых она может оказывать своё влияние и объединяться с другими крупными развивающимися экономиками. Вступая в БРИКС, Турция стремится повысить свою стратегическую автономию и получить место за столом переговоров при формировании глобальной экономической политики", - добавляет газета Star.
https://ria.ru/20240902/turtsija-1970024925.html
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в мире, турция, анкара (провинция), россия, юрий ушаков, брикс, нато
В мире, Турция, Анкара (провинция), Россия, Юрий Ушаков, БРИКС, НАТО
СМИ назвали интерес Турции к БРИКС предупреждением НАТО

Star: интерес Турции к БРИКС отражает ее неудовлетворённость отношениями с НАТО

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкБРИКС
БРИКС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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БРИКС. Архивное фото
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АНКАРА, 9 сен – РИА Новости. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость отношениями с НАТО, является предупреждением североатлантическому альянсу о необходимости учесть озабоченности Анкары, пишет в понедельник газета Star.
Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков подтвердил, что Турция подала заявку на полноформатное участие в БРИКС, заявка находится на рассмотрении.
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"Членство Турции в БРИКС создаёт сложную динамику в НАТО, членом которой она является уже давно. Интерес Турции к БРИКС отражает её неудовлетворённость нынешним состоянием отношений в НАТО, где она часто чувствует себя отодвинутой на второй план или враждует с другими членами по таким ключевым вопросам, как оборонные закупки, региональная безопасность и политическая сплочённость. Это также может послужить предупреждением для НАТО о необходимости учесть озабоченность Турции и более тесно сотрудничать, чтобы сплотить альянс перед лицом растущих глобальных вызовов", - пишет издание.
Газета отмечает, что интерес Турции к БРИКС отражает стратегический поворот в ее внешней политике.
«
"Глобальная экономическая и геополитическая обстановка стремительно меняется, и все большее влияние приобретают развивающиеся рынки и незападные альянсы, такие как БРИКС. Турция рассматривает БРИКС как возможность диверсифицировать свои экономические партнёрства и снизить зависимость от традиционных западных союзников", - отмечает газета.
"Более того, растущая многополярность в мировых делах побуждает Турцию искать новые площадки, на которых она может оказывать своё влияние и объединяться с другими крупными развивающимися экономиками. Вступая в БРИКС, Турция стремится повысить свою стратегическую автономию и получить место за столом переговоров при формировании глобальной экономической политики", - добавляет газета Star.
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