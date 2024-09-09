Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны
SANA: сирийская ПВО отражает атаку на объекты в центральном регионе страны
© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
Зенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии. Архивное фото
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают атаку на объекты в центральном регионе страны, передает Сирийское агентство новостей SANA.
По его информации, "нападение предпринято на несколько объектов в центральном регионе", В свою очередь, корреспондент РИА Новости в Хаме сообщает об израильском налете на окрестности города Мисьяф на западе провинции Хама в центральной Сирии.
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Он рассказал, что звуки взрывов были слышны в пригороде Хамы в центральной Сирии, выяснилось, что они были вызваны ракетами-перехватчиками сирийских сил ПВО, которые были нацелены на израильские ракеты, которые пытались достичь некоторых объектов в Сирии.