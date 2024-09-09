https://ria.ru/20240909/siriya-1971495000.html

Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны

Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны - РИА Новости, 09.09.2024

Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны

Средства ПВО Сирии отражают атаку на объекты в центральном регионе страны, передает Сирийское агентство новостей SANA. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T00:13

2024-09-09T00:13

2024-09-09T00:13

сирия

хама (мухафаза)

в мире

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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают атаку на объекты в центральном регионе страны, передает Сирийское агентство новостей SANA. По его информации, "нападение предпринято на несколько объектов в центральном регионе", В свою очередь, корреспондент РИА Новости в Хаме сообщает об израильском налете на окрестности города Мисьяф на западе провинции Хама в центральной Сирии. Он рассказал, что звуки взрывов были слышны в пригороде Хамы в центральной Сирии, выяснилось, что они были вызваны ракетами-перехватчиками сирийских сил ПВО, которые были нацелены на израильские ракеты, которые пытались достичь некоторых объектов в Сирии.

https://ria.ru/20240905/siriya-1970927668.html

сирия

хама (мухафаза)

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сирия, хама (мухафаза), в мире