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Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны - РИА Новости, 09.09.2024
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00:13 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/siriya-1971495000.html
Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны
Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны - РИА Новости, 09.09.2024
Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны
Средства ПВО Сирии отражают атаку на объекты в центральном регионе страны, передает Сирийское агентство новостей SANA. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T00:13
2024-09-09T00:13
сирия
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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают атаку на объекты в центральном регионе страны, передает Сирийское агентство новостей SANA. По его информации, "нападение предпринято на несколько объектов в центральном регионе", В свою очередь, корреспондент РИА Новости в Хаме сообщает об израильском налете на окрестности города Мисьяф на западе провинции Хама в центральной Сирии. Он рассказал, что звуки взрывов были слышны в пригороде Хамы в центральной Сирии, выяснилось, что они были вызваны ракетами-перехватчиками сирийских сил ПВО, которые были нацелены на израильские ракеты, которые пытались достичь некоторых объектов в Сирии.
https://ria.ru/20240905/siriya-1970927668.html
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сирия, хама (мухафаза), в мире
Сирия, Хама (мухафаза), В мире
Сирийская ПВО отражает атаку в центральном регионе страны

SANA: сирийская ПВО отражает атаку на объекты в центральном регионе страны

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии
Зенитная самоходная установка Шилка на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Зенитная самоходная установка "Шилка" на позиции 10-й дивизии 2-го корпуса Сирийской Арабской Армии у города Катана в Сирии. Архивное фото
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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Средства ПВО Сирии отражают атаку на объекты в центральном регионе страны, передает Сирийское агентство новостей SANA.
По его информации, "нападение предпринято на несколько объектов в центральном регионе", В свою очередь, корреспондент РИА Новости в Хаме сообщает об израильском налете на окрестности города Мисьяф на западе провинции Хама в центральной Сирии.
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Он рассказал, что звуки взрывов были слышны в пригороде Хамы в центральной Сирии, выяснилось, что они были вызваны ракетами-перехватчиками сирийских сил ПВО, которые были нацелены на израильские ракеты, которые пытались достичь некоторых объектов в Сирии.
 
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