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В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки - РИА Новости, 09.09.2024
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки
Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:05
2024-09-09T14:05
2024-09-09T14:05
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "В 2024 году суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что согласно закону №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иноагенты должны маркировать свои материалы.
https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки
Суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей