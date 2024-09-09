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В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки - РИА Новости, 09.09.2024
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14:05 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки - РИА Новости, 09.09.2024
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки
Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T14:05
2024-09-09T14:05
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
происшествия
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "В 2024 году суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что согласно закону №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иноагенты должны маркировать свои материалы.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия
Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Происшествия
В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки

Суды в 2024 году оштрафовали иноагентов на сумму более 12 миллионов рублей

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора.
"В 2024 году суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что согласно закону №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иноагенты должны маркировать свои материалы.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Происшествия
 
 
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