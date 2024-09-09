https://ria.ru/20240909/shtrafy-1971601323.html

В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки

В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки - РИА Новости, 09.09.2024

В Роскомнадзоре рассказали о судах над иноагентами из-за маркировки

Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T14:05

2024-09-09T14:05

2024-09-09T14:05

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 миллионов рублей с начала 2024 года, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскомнадзора. "В 2024 году суды наложили штрафы на иноагентов за отсутствие маркировки на сумму более 12 млн рублей", - говорится в сообщении. В ведомстве напомнили, что согласно закону №255-ФЗ "О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием", иноагенты должны маркировать свои материалы.

https://ria.ru/20240311/inoagenty-1932300949.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), происшествия