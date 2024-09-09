https://ria.ru/20240909/shos-1971514205.html

В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики

В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики - РИА Новости, 09.09.2024

В МИД Китая назвали ШОС приоритетом внешней политики

Китай рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве приоритета своей внешней политики, заявил в понедельник заместитель министра иностранных... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T08:15

2024-09-09T08:15

2024-09-09T08:15

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ПЕКИН, 9 сен – РИА Новости. Китай рассматривает Шанхайскую организацию сотрудничества в качестве приоритета своей внешней политики, заявил в понедельник заместитель министра иностранных дел КНР Сунь Вэйдун. Ротационное председательство в Шанхайской организации сотрудничества перешло к Китаю после завершения саммита ШОС в Астане в июле этого года, в 2025 году заседание Совета глав государств-членов ШОС пройдет в КНР. "Китай является одним из государств-основателей ШОС и всегда считал организацию приоритетом своей внешней политики", - заявил Сунь Вэйдун на пресс-конференции, посвященной председательству КНР в ШОС. Он отметил, что в настоящее время в мире ускоряются невиданные за столетие перемены, в международной обстановке царит хаос, а человечество вновь оказалось на перекрестке, где нужно выбрать, по какому дальше следовать пути. "Сталкиваясь с реальными угрозами менталитета холодной войны, рисками "маленьких дворов с высокими стенами" и вызовами из-за попыток вмешательства и раскола, ШОС должна отстаивать основы нашей общей, комплексной, совместной и устойчивой безопасности. Настоящая безопасность возможна лишь тогда, когда все страны будут в безопасности", - подчеркнул он. Дипломат добавил, что Китай, будучи председательствующей в ШОС страной, готов работать со всеми сторонами для реализации Инициативы по глобальной безопасности, продолжать совершенствовать механизмы реагирования ШОС на угрозы и вызовы в сфере безопасности, бороться с контрабандой наркотиков, киберпреступлениями и транснациональной организованной преступностью, а также эффективно повышать уровень сотрудничества в области безопасности между странами региона. ШОС - международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан. Четвертого июля 2024 года на саммите в Астане к ним официально присоединилась Белоруссия. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу ШОС - Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.

https://ria.ru/20240808/shos-1964933792.html

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Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, китай, астана, индия, шос