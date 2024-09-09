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ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
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02:42 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/sevastopol-1971501586.html
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов - РИА Новости, 09.09.2024
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов
Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 71,61% голосов, вторыми идут "Новые люди" с 6,98%, свидетельствуют РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T02:42
2024-09-09T02:42
севастополь
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 71,61% голосов, вторыми идут "Новые люди" с 6,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, на третьем месте ЛДПР с 6,87% голосов, на четвертом - КПРФ с 5,79%, на пятом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,13% голосов, на шестом - "Коммунисты России" с результатом 3,46%.
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севастополь, единая россия, цик рф, лдпр, выборы в россии — 2024, политика
Севастополь, Единая Россия, ЦИК РФ, ЛДПР, Выборы в России — 2024, Политика
ЕР побеждает на выборах в заксобрание Севастополя с 71,61% голосов

ЕР побеждает на выборах в Севастополе с 71,61% после подсчета всех протоколов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЛоготип партии "Единая Россия"
Логотип партии Единая Россия - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Логотип партии "Единая Россия". Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов законодательного собрания Севастополя с 71,61% голосов, вторыми идут "Новые люди" с 6,98%, свидетельствуют данные ЦИК РФ после обработки 100% протоколов.
Согласно данным на онлайн-табло на сайте ЦИК РФ, на третьем месте ЛДПР с 6,87% голосов, на четвертом - КПРФ с 5,79%, на пятом - "Справедливая Россия - Патриоты - За правду" с 4,13% голосов, на шестом - "Коммунисты России" с результатом 3,46%.
Илья Середюк - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Середюк побеждает на выборах главы Кузбасса с 78,38 процента голосов
02:29
 
СевастопольЕдиная РоссияЦИК РФЛДПРВыборы в России — 2024Политика
 
 
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