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"Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" от билайн бизнес - РИА Новости, 09.09.2024
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10:00 09.09.2024
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"Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" от билайн бизнес
"Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" от билайн бизнес - РИА Новости, 09.09.2024
"Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" от билайн бизнес
Российская платформа для вызова такси и доставки "Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:00
2024-09-09T10:00
технологии
яндекс.такси
вымпелком
билайн
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская платформа для вызова такси и доставки "Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным вызовам, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".Теперь при совершении исходящих звонков водителям, например, с целью найма или удержания, на экране их телефона будет отображаться не только номер, но и название компании, что помогает повысить уровень доверия и значительно улучшает контактность.Внедрение этой технологии уже показало результаты: в период тестирования сервиса было зафиксировано двукратное увеличение доли отвеченных вызовов. Это особенно важно в таких областях, как рекрутинг и удержание персонала, где оперативное взаимодействие играет ключевую роль, говорится в сообщении.Сервис "Этикетка" позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. При этом для использования сервиса клиентам не требуется устанавливать дополнительные приложения."С помощью "Этикетки" от билайн бизнес компании не только повышают результативность своих звонков, но и проявляют заботу о безопасности клиентов. Причем область применения может быть совершенно разной. "Этикетка" оказывается полезной и в рекрутинге, и в продажах, и в службе поддержки пользователей. Мы благодарим "Яндекс Такси" за сотрудничество", – отмечает директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский, слова которого приводятся в сообщении.Сегодня "Этикеткой" пользуются более 800 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из "Этикетки" зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг "АОН" или "антиАОН".Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLuVyo8rLA
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технологии, яндекс.такси, вымпелком, билайн, мобильная связь
Технологии, Яндекс.Такси, ВымпелКом, Билайн, мобильная связь

"Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" от билайн бизнес

© БилайнБилайн бизнес
Билайн бизнес - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© Билайн
Билайн бизнес
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МОСКВА, 9 сен – РИА Новости. Российская платформа для вызова такси и доставки "Яндекс Такси" внедрил сервис "Этикетка" (18+) от билайн бизнес, который призван вернуть доверие к телефонным вызовам, сообщает пресс-служба ПАО "ВымпелКом".
Теперь при совершении исходящих звонков водителям, например, с целью найма или удержания, на экране их телефона будет отображаться не только номер, но и название компании, что помогает повысить уровень доверия и значительно улучшает контактность.
Внедрение этой технологии уже показало результаты: в период тестирования сервиса было зафиксировано двукратное увеличение доли отвеченных вызовов. Это особенно важно в таких областях, как рекрутинг и удержание персонала, где оперативное взаимодействие играет ключевую роль, говорится в сообщении.
Сервис "Этикетка" позволяет компаниям передавать вместе с голосовым вызовом и номером вызывающего абонента дополнительную информацию, которая отображается на экране телефона клиента. При этом для использования сервиса клиентам не требуется устанавливать дополнительные приложения.
"С помощью "Этикетки" от билайн бизнес компании не только повышают результативность своих звонков, но и проявляют заботу о безопасности клиентов. Причем область применения может быть совершенно разной. "Этикетка" оказывается полезной и в рекрутинге, и в продажах, и в службе поддержки пользователей. Мы благодарим "Яндекс Такси" за сотрудничество", – отмечает директор по корпоративным решениям и сервисам ПАО "ВымпелКом" Руслан Ахлебининский, слова которого приводятся в сообщении.
Сегодня "Этикеткой" пользуются более 800 компаний, работающих в таких сферах, как доставка, ритейл, финансы, туризм, телеком и др. Сервис работает внутри и вне сети билайн при наличии технических возможностей и соглашения с другим оператором, а способ и возможность отображения информации из "Этикетки" зависит от технических параметров сети, модели устройства, использования абонентом услуг "АОН" или "антиАОН".
Реклама, ПАО "ВымпелКом", erid: F7NfYUJCUneLuVyo8rLA
 
ТехнологииЯндекс.ТаксиВымпелКомБилайнмобильная связь
 
 
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