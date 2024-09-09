https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971691134.html

Боррель: ЕС пока не принял решение по санкциям против израильских министров

Боррель: ЕС пока не принял решение по санкциям против израильских министров - РИА Новости, 09.09.2024

Боррель: ЕС пока не принял решение по санкциям против израильских министров

Евросоюз пока не принял окончательное решение по санкциям против двух израильских министров, обсуждения продолжаются на техническом уровне, заявил глава... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T19:27

2024-09-09T19:27

2024-09-09T19:27

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Евросоюз пока не принял окончательное решение по санкциям против двух израильских министров, обсуждения продолжаются на техническом уровне, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель. Он находится с визитом в Египте, в ходе которого обсуждает возможное урегулирование конфликта в секторе Газа. "Я выступил с предложением на совете глав МИД ЕС ввести санкции против двух министров правительства Израиля… Совет министров принял решения рассмотреть этот вопрос на техническом уровне. Пока нет ни позитивного, ни негативного ответа, я не знаю, каким будет окончательный результат", - сказал глава дипломатии ЕС, выступление которого транслировала пресс-служба Еврокомиссии. По его словам, помимо министров, санкции могут быть введены против "некоторых агентств и институтов" в Израиле, которые могут быть причастны к строительству незаконных поселений на Западном берегу реки Иордан.

https://ria.ru/20240506/sanktsii-1944091831.html

израиль

египет

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, цены на нефть, израиль, египет, западный берег реки иордан, жозеп боррель, евросоюз, еврокомиссия