https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971593332.html

В ЕС согласуют продление персональных санкций против России

В ЕС согласуют продление персональных санкций против России - РИА Новости, 09.09.2024

В ЕС согласуют продление персональных санкций против России

Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на полгода персональных санкций против России, следует из... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:34

2024-09-09T13:34

2024-09-09T13:34

россия

украина

москва

владимир путин

евросоюз

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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на полгода персональных санкций против России, следует из повестки заседания. "Решение Совета ЕС и исполнительное постановление, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Согласование. Решение об использовании письменной процедуры", - указывается в повестке. Решение числится среди не требующих предварительного обсуждения, а значит будет утверждено автоматически. После этого будет запущена техническая процедура утверждения на уровне министров стран Евросоюза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода. СМИ также сообщали, что постпреды, возможно, исключат из санкционных списков фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240904/es-1970605705.html

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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз