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В ЕС согласуют продление персональных санкций против России - РИА Новости, 09.09.2024
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13:34 09.09.2024
https://ria.ru/20240909/sanktsii-1971593332.html
В ЕС согласуют продление персональных санкций против России
В ЕС согласуют продление персональных санкций против России - РИА Новости, 09.09.2024
В ЕС согласуют продление персональных санкций против России
Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на полгода персональных санкций против России, следует из... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:34
2024-09-09T13:34
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на полгода персональных санкций против России, следует из повестки заседания. "Решение Совета ЕС и исполнительное постановление, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Согласование. Решение об использовании письменной процедуры", - указывается в повестке. Решение числится среди не требующих предварительного обсуждения, а значит будет утверждено автоматически. После этого будет запущена техническая процедура утверждения на уровне министров стран Евросоюза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу. После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода. СМИ также сообщали, что постпреды, возможно, исключат из санкционных списков фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения. В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов. В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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россия, украина, москва, владимир путин, евросоюз
Россия, Украина, Москва, Владимир Путин, Евросоюз
В ЕС согласуют продление персональных санкций против России

Совет ЕС 11 сентября согласует продление персональных санкций против России

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкСовет ЕС
Совет ЕС - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Совет ЕС. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 9 сен – РИА Новости. Постоянные представители стран-членов Евросоюза на заседании в среду 11 сентября согласуют продление на полгода персональных санкций против России, следует из повестки заседания.
"Решение Совета ЕС и исполнительное постановление, касающиеся ограничительных мер в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины. Согласование. Решение об использовании письменной процедуры", - указывается в повестке.
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Решение числится среди не требующих предварительного обсуждения, а значит будет утверждено автоматически. После этого будет запущена техническая процедура утверждения на уровне министров стран Евросоюза, после чего решение о продлении будет опубликовано в официальном журнале ЕС и вступит в силу.
После ввода в июне этого года очередного 14-го по счету пакета антироссийских санкций ЕС, под европейскими ограничениями из-за Украины находятся более 2200 физлиц и организаций. Гражданам и компаниям ЕС запрещается предоставлять средства фигурантам санкционных списков. На физических лиц дополнительно распространяется запрет на поездки, который не позволяет им въезжать в Евросоюз или пересекать территорию ЕС транзитом. Режим персональных антироссийских санкций "из-за Украины" был введен ЕС еще в 2014 году, с тех пор санкционные списки неоднократно расширялись. В настоящее время эти санкции действуют до 15 сентября, они продлеваются каждые полгода.
СМИ также сообщали, что постпреды, возможно, исключат из санкционных списков фигурантов, в отношении которых ранее Суд Евросоюза принял соответствующие решения.
В ЕС действуют антироссийские режимы санкций за "нарушение и угрозу независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины" (блок персональных санкций), "за подрыв суверенитета Украины" (экономические секторальные санкции), "за внутреннюю ситуацию в России". Российские фигуранты числятся также в списках в рамках глобальных режимов ЕС за "распространение и применение химического оружия", "нарушения прав человека", "киберпреступления". Всего же в ЕС действуют уже более 40 разных санкционных режимов.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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