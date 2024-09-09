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В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем - РИА Новости, 09.09.2024
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13:35 09.09.2024 (обновлено: 13:38 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html
В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем
В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем - РИА Новости, 09.09.2024
В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем
РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем на фоне перегруженности автомобильного пункта пропуска Забайкалья, сообщила компания. РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T13:35
2024-09-09T13:38
китай
забайкальский край
ржд
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем на фоне перегруженности автомобильного пункта пропуска Забайкалья, сообщила компания. "Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем - в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска", - говорится в сообщении РЖД.
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китай, забайкальский край, ржд
Китай, Забайкальский край, РЖД
В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем

РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПоезд
Поезд - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Поезд. Архивное фото
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем на фоне перегруженности автомобильного пункта пропуска Забайкалья, сообщила компания.
"Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем - в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска", - говорится в сообщении РЖД.
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