https://ria.ru/20240909/rzhd-1971593529.html

В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем

В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем - РИА Новости, 09.09.2024

В РЖД допустили возобновление пассажирского сообщения с Китаем

РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем на фоне перегруженности автомобильного пункта пропуска Забайкалья, сообщила компания. РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T13:35

2024-09-09T13:35

2024-09-09T13:38

китай

забайкальский край

ржд

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. РЖД прорабатывают вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем на фоне перегруженности автомобильного пункта пропуска Забайкалья, сообщила компания. "Прорабатывается вопрос возобновления пассажирского сообщения с Китаем - в этом заинтересованы все стороны, особенно правительство Забайкальского края в связи с перегруженностью автомобильного пункта пропуска", - говорится в сообщении РЖД.

https://ria.ru/20240907/poezda-1971210176.html

китай

забайкальский край

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китай, забайкальский край, ржд