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Легойда прокомментировал паломничество молдавских священников в Россию - РИА Новости, 09.09.2024
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Религия
 
16:36 09.09.2024 (обновлено: 16:37 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/rpts-1971644311.html
Легойда прокомментировал паломничество молдавских священников в Россию
Легойда прокомментировал паломничество молдавских священников в Россию - РИА Новости, 09.09.2024
Легойда прокомментировал паломничество молдавских священников в Россию
Паломничество молдавских священников в РФ подчеркивает духовное единство Церкви, которое не зависит от политических границ, заявил журналистам председатель... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T16:36
2024-09-09T16:37
молдавия
россия
владимир легойда
владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы)
вахтанг кипшидзе
русская православная церковь
московский патриархат
румынская православная церковь
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Паломничество молдавских священников в РФ подчеркивает духовное единство Церкви, которое не зависит от политических границ, заявил журналистам председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда. Ранее в РПЦ сообщили, что около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) - самоуправляемой церкви в составе РПЦ - приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре. Как отмечал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, молдавские власти пытаются развязать травлю священников ПЦМ, которые совершали паломничество. В сентябре митрополит Кишиневский и вся Молдовы Владимир (Кантарян) обратился к властям Молдавии с призывом "прекратить моральные пытки Церкви". В целом, отметил глава ПЦМ, сегодня молдавские власти осуществляют на Церковь "такое же давление, как и в советский период". "Православная церковь представляет собой единое духовное пространство, которое не разделено политическими границами. И люди совершают паломничество к святыням, то есть к местам, которые это пространство скрепляют. В том числе, конечно, прежде всего это пространство скрепляют общая вера, общие ценности, но и вот эти зримые образы, символы сакрального, то есть священного, чрезвычайно важны для человека верующего. И поэтому паломничество, посещение этих мест подчеркивает наше единство, которое не зависит от тех или иных политических границ, которые могут меняться. А духовное единство сохраняется, я бы сказал, навсегда", - сказал Легойда, комментируя визит в РФ духовенства Молдавской православной церкви. Он также отметил важность человеческого общения между представителями духовенства. "Есть дефицит общения в силу разных причин политического, экономического, какого угодно характера. Поэтому, конечно, подобные паломничества, мне кажется, очень большое могут оказать влияние. &lt;…&gt; Любые процессы осуществляются людьми. И живые контакты с людьми важнее всего, потому что они определяют и те процессы, которые будут выстраиваться в общественном пространстве, в политическом, в экономическом, в культурном и так далее", - заключил представитель РПЦ. Ранее депутат правящей молдавской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти страны намерены закрыть Православную церковь Молдавии. Депутат в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством, пообещал, что власти вскоре "отрекутся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская" и "этой осенью вопрос будет закрыт". Позже в партии заявили, что это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию ПДС. Во октябре 2023 года Бессарабская митрополия Румынской православной церкви призвала священнослужителей и монахов Молдавской православной церкви, которые якобы чувствуют давление со стороны российских епархий, присоединиться к ней. В ответ на это митрополит Кишиневский и всея Молдавии Владимир созвал собрание духовенства. Епископ Сорокский Иоанн (Мошнегуцу) после встречи подчеркнул, что Молдавская митрополия не намерена выходить из состава РПЦ, несмотря на переход ряда священников в Румынскую церковь. Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Глава ПЦМ митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
https://ria.ru/20240907/moldaviya-1971286708.html
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молдавия, россия, владимир легойда, владимир (митрополит кишиневский и всея молдовы), вахтанг кипшидзе, русская православная церковь, московский патриархат, румынская православная церковь, ситуация вокруг упц
Молдавия, Россия, Владимир Легойда, Владимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы), Вахтанг Кипшидзе, Русская православная церковь, Московский Патриархат, Румынская православная церковь, Ситуация вокруг УПЦ, Религия
Легойда прокомментировал паломничество молдавских священников в Россию

Легойда: паломничество молдавских священников подчеркивает единство Церкви

© РИА Новости / Нина Зотина | Перейти в медиабанкПредседатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Нина Зотина
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Председатель Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда
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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Паломничество молдавских священников в РФ подчеркивает духовное единство Церкви, которое не зависит от политических границ, заявил журналистам председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Ранее в РПЦ сообщили, что около 300 священников Православной церкви Молдавии (ПЦМ) - самоуправляемой церкви в составе РПЦ - приняли участие в паломничестве по святыням России в августе и сентябре. Как отмечал зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе, молдавские власти пытаются развязать травлю священников ПЦМ, которые совершали паломничество. В сентябре митрополит Кишиневский и вся Молдовы Владимир (Кантарян) обратился к властям Молдавии с призывом "прекратить моральные пытки Церкви". В целом, отметил глава ПЦМ, сегодня молдавские власти осуществляют на Церковь "такое же давление, как и в советский период".
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"Православная церковь представляет собой единое духовное пространство, которое не разделено политическими границами. И люди совершают паломничество к святыням, то есть к местам, которые это пространство скрепляют. В том числе, конечно, прежде всего это пространство скрепляют общая вера, общие ценности, но и вот эти зримые образы, символы сакрального, то есть священного, чрезвычайно важны для человека верующего. И поэтому паломничество, посещение этих мест подчеркивает наше единство, которое не зависит от тех или иных политических границ, которые могут меняться. А духовное единство сохраняется, я бы сказал, навсегда", - сказал Легойда, комментируя визит в РФ духовенства Молдавской православной церкви.
Он также отметил важность человеческого общения между представителями духовенства.
"Есть дефицит общения в силу разных причин политического, экономического, какого угодно характера. Поэтому, конечно, подобные паломничества, мне кажется, очень большое могут оказать влияние. <…> Любые процессы осуществляются людьми. И живые контакты с людьми важнее всего, потому что они определяют и те процессы, которые будут выстраиваться в общественном пространстве, в политическом, в экономическом, в культурном и так далее", - заключил представитель РПЦ.
Ранее депутат правящей молдавской партии "Действие и солидарность" (ПДС) Василий Шоймару заявил, что власти страны намерены закрыть Православную церковь Молдавии. Депутат в эфире телеканала TVR Молдова, финансируемого румынским правительством, пообещал, что власти вскоре "отрекутся от митрополии Молдовы, которая на самом деле российская" и "этой осенью вопрос будет закрыт". Позже в партии заявили, что это его личное мнение, которое не отражает официальную позицию ПДС.
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Православная церковь Молдавии - самоуправляемая часть Русской православной церкви, она объединяет около 70% жителей страны и Приднестровья. В стране также действует Бессарабская митрополия Румынской православной церкви, охватывающая до 20% православных верующих. Глава ПЦМ митрополит Владимир неоднократно выражал сожаление, что власти избегают диалога с Молдавской православной церковью.
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РелигияМолдавияРоссияВладимир ЛегойдаВладимир (митрополит Кишиневский и всея Молдовы)Вахтанг КипшидзеРусская православная церковьМосковский ПатриархатРумынская православная церковьСитуация вокруг УПЦ
 
 
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