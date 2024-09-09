https://ria.ru/20240909/rosteh-1971519213.html

"Ростех" восстановил работу ремонтного завода в Великом Новгороде

"Ростех" восстановил работу ремонтного завода в Великом Новгороде - РИА Новости, 09.09.2024

"Ростех" восстановил работу ремонтного завода в Великом Новгороде

"Ростех" восстановил работу АО "261 ремонтный завод" в Великом Новгороде, специализирующегося на ремонте различных техсредств и находившегося в банкротстве,... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T09:08

2024-09-09T09:08

2024-09-09T09:08

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МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. "Ростех" восстановил работу АО "261 ремонтный завод" в Великом Новгороде, специализирующегося на ремонте различных техсредств и находившегося в банкротстве, сообщили в госкорпорации. "АО "Ремвооружение" под управлением компании "РТ-Капитал" госкорпорации "Ростех" восстановило деятельность АО "261 ремонтный завод", находившегося ранее в банкротстве. Это позволило запустить производственные процессы предприятия после длительного простоя. Завод специализируется на ремонте различных техсредств, включая топливозаправщики, автоцистерны, насосные установки, автотопливомаслозаправщики и другую спецтехнику", - говорится в сообщении. Предприятие в составе компании "Ремвооружение" вошло в контур "Ростеха" в 2018 году. С этого момента "РТ-Капитал" и "Ремвооружение" приняли ряд мер по восстановлению производства на предприятии и его финансовому оздоровлению. Этот процесс занял несколько лет, так как антикризисные меры для узкоспециализированных заводов требуют индивидуального подхода и значительных усилий, пояснили в госкорпорации. Новая стратегия развития и программа по выводу предприятия из кризиса позволили создать благоприятные условия для заключения мирового соглашения с кредиторами завода в конце 2023 года. На первом этапе была прекращена процедура банкротства и урегулирована кредиторская задолженность на срок до 2030 года. Эти шаги, а также заключение новых контрактов, позволили обеспечить полную загрузку предприятия и восстановить производственные мощности. План развития предусматривает повышение эффективности работы и выход на рынок гражданской продукции. Успешная реализация этих мер позволит стабилизировать работу завода в течение ближайших двух-трех лет, полагают в "Ростехе". "В рамках новой стратегии мы обозначили амбициозные цели: полная загрузка предприятия, рост выручки, а также разработка новых направлений в области гражданской продукции. Только такими значительными усилиями мы сможем перейти к устойчивому росту в ближайшие несколько лет. Мы уверены, что благодаря нашим совместным усилиям, завод сможет выйти на новый уровень развития", - прокомментировал глава "Ремвооружения" Денис Лепешко.

https://ria.ru/20240730/zavody-1962922457.html

https://ria.ru/20240821/aviazavod-1967649178.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, великий новгород, ростех