https://ria.ru/20240909/rossiya-1971542659.html

Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков

Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков - РИА Новости, 09.09.2024

Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков

Российская федерация открыта для сотрудничества с международными организациями, а взаимодействие в рамках встречи министров труда стран БРИКС вносит в это... РИА Новости, 09.09.2024

2024-09-09T10:36

2024-09-09T10:36

2024-09-09T10:48

египет

россия

оаэ

антон котяков

брикс

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/02/1969979528_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_bb5c02bd9ac87cd637868098b3781d22.jpg

СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Российская федерация открыта для сотрудничества с международными организациями, а взаимодействие в рамках встречи министров труда стран БРИКС вносит в это значительный вклад, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Россия открыта для полномасштабного взаимодействия и сотрудничества с международными организациями. Уважаемые коллеги, уверен, что ваше участие значительно расширит границу нашего взаимодействия", - сказал Котяков в приветственном слове к участникам встречи министров труда и социальной защиты БРИКС. Он отметил, что каждая из стран БРИКС имеет свой уникальный опыт в решении вопросов по развитию рынка труда. А в результате заслушивания выступлений участников будут выработаны общие принципы и подходы эффективной работы на благо стран и мирового сообщества. По словам Котякова, министры труда и социальной защиты стран БРИКС в рамках своих предыдущих взаимодействий сформулировали десять деклараций в сфере социальной защиты и борьбы с бедностью. Среди них план действия БРИКС по сокращению масштабов нищеты с помощью повышения квалификации, рамки сотрудничества БРИКС в области социального обеспечения, соглашение БРИКС о сотрудничестве в области социального обеспечения и руководство по защите прав работников при платформенной занятости. Десятая юбилейная встреча министров труда и занятости БРИКС проходит 9-10 сентября в Сириусе. Во встрече участвуют министры Египта, ОАЭ, Эфиопии, Египта, Ирана, Индии и Бразилии, Китая и ЮАР. Кроме того, присутствуют также представители международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и директор международной организации труда (МОТ).

https://ria.ru/20240909/kitay-1971541064.html

https://ria.ru/20240306/briks-1931600226.html

египет

россия

оаэ

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

египет, россия, оаэ, антон котяков, брикс