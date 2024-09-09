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Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков - РИА Новости, 09.09.2024
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10:36 09.09.2024 (обновлено: 10:48 09.09.2024)
https://ria.ru/20240909/rossiya-1971542659.html
Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков
Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков - РИА Новости, 09.09.2024
Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков
Российская федерация открыта для сотрудничества с международными организациями, а взаимодействие в рамках встречи министров труда стран БРИКС вносит в это... РИА Новости, 09.09.2024
2024-09-09T10:36
2024-09-09T10:48
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СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Российская федерация открыта для сотрудничества с международными организациями, а взаимодействие в рамках встречи министров труда стран БРИКС вносит в это значительный вклад, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. "Россия открыта для полномасштабного взаимодействия и сотрудничества с международными организациями. Уважаемые коллеги, уверен, что ваше участие значительно расширит границу нашего взаимодействия", - сказал Котяков в приветственном слове к участникам встречи министров труда и социальной защиты БРИКС. Он отметил, что каждая из стран БРИКС имеет свой уникальный опыт в решении вопросов по развитию рынка труда. А в результате заслушивания выступлений участников будут выработаны общие принципы и подходы эффективной работы на благо стран и мирового сообщества. По словам Котякова, министры труда и социальной защиты стран БРИКС в рамках своих предыдущих взаимодействий сформулировали десять деклараций в сфере социальной защиты и борьбы с бедностью. Среди них план действия БРИКС по сокращению масштабов нищеты с помощью повышения квалификации, рамки сотрудничества БРИКС в области социального обеспечения, соглашение БРИКС о сотрудничестве в области социального обеспечения и руководство по защите прав работников при платформенной занятости. Десятая юбилейная встреча министров труда и занятости БРИКС проходит 9-10 сентября в Сириусе. Во встрече участвуют министры Египта, ОАЭ, Эфиопии, Египта, Ирана, Индии и Бразилии, Китая и ЮАР. Кроме того, присутствуют также представители международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и директор международной организации труда (МОТ).
https://ria.ru/20240909/kitay-1971541064.html
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египет, россия, оаэ, антон котяков, брикс
Египет, Россия, ОАЭ, Антон Котяков, БРИКС
Россия готова сотрудничать с международными организациями, заявил Котяков

Котяков: Россия открыта для сотрудничества с международными организациями

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве
Стела БРИКС в парке Зарядье в Москве - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Стела БРИКС в парке "Зарядье" в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 9 сен - РИА Новости. Российская федерация открыта для сотрудничества с международными организациями, а взаимодействие в рамках встречи министров труда стран БРИКС вносит в это значительный вклад, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
"Россия открыта для полномасштабного взаимодействия и сотрудничества с международными организациями. Уважаемые коллеги, уверен, что ваше участие значительно расширит границу нашего взаимодействия", - сказал Котяков в приветственном слове к участникам встречи министров труда и социальной защиты БРИКС.
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Он отметил, что каждая из стран БРИКС имеет свой уникальный опыт в решении вопросов по развитию рынка труда. А в результате заслушивания выступлений участников будут выработаны общие принципы и подходы эффективной работы на благо стран и мирового сообщества.
По словам Котякова, министры труда и социальной защиты стран БРИКС в рамках своих предыдущих взаимодействий сформулировали десять деклараций в сфере социальной защиты и борьбы с бедностью. Среди них план действия БРИКС по сокращению масштабов нищеты с помощью повышения квалификации, рамки сотрудничества БРИКС в области социального обеспечения, соглашение БРИКС о сотрудничестве в области социального обеспечения и руководство по защите прав работников при платформенной занятости.
Десятая юбилейная встреча министров труда и занятости БРИКС проходит 9-10 сентября в Сириусе. Во встрече участвуют министры Египта, ОАЭ, Эфиопии, Египта, Ирана, Индии и Бразилии, Китая и ЮАР. Кроме того, присутствуют также представители международной ассоциации социального обеспечения (МАСО) и директор международной организации труда (МОТ).
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